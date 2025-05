Netflix vai usar IA para colocar publicidade em séries e filmes discretamente

A publicidade parece ter chegado para salvar os serviços de streaming. São a opção mais usada na Netflix, que agora quer mudar completamente esta componente. Quer a IA a preparar esta publicidade, que será colocada de forma discreta nas séries e filmes que o utilizador vai ver.

Ninguém gosta de publicidade, mas esta é uma forma de as plataformas de streaming venderem subscrições a um preço um pouco mais baixo. A Netflix foi pioneira neste campo, com grande sucesso e, aparentemente, não quer descansar sobre os louros.

A Netflix lançou o seu plano com anúncios em novembro de 2022, que rapidamente se tornou um sucesso. É preciso referir que o serviço de streaming aumenta com muita regularidade os preços das suas outras subscrições sem publicidade, evitando tocar no desta nova oferta que ganha interesse de forma natural e orgânica.

Atualmente, a subscrição suportada por anúncios tem 94 milhões de clientes, quase um terço dos 300 milhões de subscritores da Netflix. O crescimento do número de subscritores com publicidade é meteórico: +34% desde novembro passado! Havia 40 milhões deles em maio de 2024. Metade dos novos inscritos opta por esta opção.

A plataforma de streaming pretende aumentar os seus esforços e tornar-se cada vez mais desejada aos olhos dos anunciantes. Durante uma apresentação anual, Amy Reinhard, presidente de publicidade da empresa, especificou que os subscritores do plano suportado por anúncios passam aproximadamente 41 horas por mês na Netflix.

“Em comparação com os nossos concorrentes, a atenção que recebemos é maior no início... e assim se mantém até ao fim”, acrescentou. E estes assinantes estão “tão atentos às publicidades transmitidas durante os programas como às próprias séries e filmes”, afirma o gerente. Como resultado, o serviço vai lançar novos formatos para vender melhor o tempo disponível para os subscritores.

A partir do próximo ano, não só os formatos de anúncios interativos, mas também gerados por IA serão exibidos no meio do conteúdo e durante os intervalos de leitura, onde também há anúncios. Os espetadores devem, portanto, esperar pedidos mais dinâmicos, mais direcionados e talvez um pouco mais estranhos também. Porque se a IA pode por vezes surpreender, também pode produzir visuais que são, no mínimo, estranhos.