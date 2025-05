Android Auto terá browsers e apps de vídeo “em breve” e mais apps chegam depois

A Google revelou que o Android Auto está prestes a receber mais aplicações. Aqui está incluído um browsers, apps de vídeo e mais. A gigante das pesquisas quer trazer um acesso mais amplo a aplicações meteorológicas e tudo será revelado em breve.

Android Auto terá browsers e apps de vídeo

O Android Auto sempre foi, por design, um pouco restritivo no que diz respeito aos tipos de apps que podem usar. Cada uma que surge requer aprovação e precisa de se enquadrar numa determinada categoria. Nos últimos anos, porém, a Google tem expandido os tipos de aplicações que podem ser usadas no ecrã do carro, e há outra onda de expansão a chegar.

Na I/O 2025, a Google revelou que o Android Auto vai ganhar duas novas categorias de aplicações “em breve”. Os browsers e as apps de vídeo estarão disponíveis para Android Auto no futuro próximo. A Google diz especificamente que as aplicações de vídeo no seu sistema terão especificações muito criteriosas.

Vão exigir que smartphone ligado ao carro tenha presente o Android 16. Além disso, só funcionará em “carros compatíveis”. É quase garantido que estas aplicações de vídeo no Android Auto vão exigir que o veículo onde estão a correr esteja parado ou estacionado.

Mais apps chegam depois, diz a Google

A Google acrescenta ainda que as aplicações de meteorologia “saíram da versão beta” no Android Auto e no Android Automotive. Os programadores podem agora publicar aplicações meteorológicas para qualquer plataforma sem aprovação adicional, desde que cumpram as diretrizes de qualidade definidas para o Android.

Em dezembro, a Google atualizou as suas diretrizes para programadores sobre aplicações meteorológicas para automóveis, levando alguns a acreditar que estas aplicações eram novidades. Na verdade, as aplicações meteorológicas estão disponíveis no Android Auto desde o início de 2023, mas apenas algumas foram aprovadas.

A partir de agora, as comportas estão oficialmente abertas, e pode esperar que muitas outras aplicações meteorológicas comecem a aparecer para os carros. É também uma forma da gigante das pesquisas trazer ainda mais opções a este seu sistema, que cada vez mais atrai os utilizadores, mantendo-os seguros.