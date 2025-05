Telegram volta a queixar-se do WhatsApp: “estão a copiar-nos há 10 anos”

Ainda que o WhatsApp seja a app mais usada, há outras propostas que têm ganho destaque, como o Telegram. As razões são normalmente associadas à sua segurança de base e a todas as novidades que têm trazido. Isso voltou a ser destacado pelo CEO do Telegram, que se queixa que o WhatsApp copia a sua proposta há 10 anos.

Telegram volta a queixar-se do WhatsApp

No mundo sempre presente e competitivo da tecnologia, todas as empresas inspiram-se umas nas outras. Por vezes, com cópias diretas que causam controvérsia e discussão. Ainda assim, no final, algumas acabam por servir de inspiração clara das outras para sobreviver.

Ao focar-se na área das aplicações de mensagens instantâneas, o WhatsApp e o Telegram são dos primeiros que surgem no foco dos utilizadores como os mais usados. O WhatsApp e o Telegram estão presentes há muitos anos e estão disponíveis em praticamente todos os dispositivos móveis.

Apesar de o WhatsApp ser a aplicação mais utilizada no planeta, o Telegram fica para trás com inúmeros utilizadores, consolidando-se como a melhor alternativa do mercado. Certo é que, ao longo dos anos, tanto o WhatsApp como o Telegram têm acrescentado uma infinidade de novidades às respetivas soluções.

Pavel Durov queixa-se: “estão a copiar-nos há 10 anos”

De modo geral, como nem sempre foi assim, o Telegram tem lançado funcionalidades antes do WhatsApp, incluindo quase todas elas antecipadamente. No entanto, o CEO do Telegram, Pavel Durov, recorreu recentemente à rede social X para deixar claro que a sua aplicação esteve sempre à frente, mesmo durante vários anos. Isto claro, em termos de funcionalidade em comparação com o WhatsApp.

Numa série de infografias publicadas, é possível ver diferentes funcionalidades que o Telegram lançou primeiro. Isto surge também com as datas em que chegaram ao WhatsApp e ficaram disponíveis.

Fala de canais lançados em 2015 e chegaram ao WhatsApp oito anos depois.

Da edição de mensagens, que estreou em maio de 2016 no Telegram e chegou ao WhatsApp sete anos depois.

As sondagens foram lançadas no Telegram em dezembro de 2018 e estrearam quase quatro anos depois no WhatsApp.

Suporte a vários dispositivos, lançado em agosto de 2013 e quase 10 anos depois no WhatsApp.

Existem vários exemplos das funcionalidades que o Telegram lançou inicialmente e que o WhatsApp incluiu posteriormente.

Obviamente, esta é uma crítica direta e bem ficada no seu principal concorrente. Esta surge porque acreditam que este tem copiado a maioria das suas características ao longo do tempo.