Quantos dias pode faltar após a morte de um familiar? Este simulador diz-lhe!

Perder alguém próximo, especialmente um familiar, é um momento delicado e, para que as pessoas possam lidar com o luto, a legislação portuguesa prevê um período de faltas justificadas. Este simulador ajuda a saber quantos dias tem direito a faltar justificadamente, tendo em conta o familiar que faleceu.

A legislação portuguesa prevê um período de faltas justificadas após a morte de um familiar, dependendo o número dos chamados dias de nojo do grau de parentesco.

De acordo com o artigo 251.º do Código do Trabalho, atualizado neste sentido pela Lei n.º 1/2022, de 03 de janeiro e, também, pela Lei n.º 13/2023, de 03 de abril, os dias de ausência permitidos são:

Até 20 dias consecutivos, por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens ou equiparado (união de facto), filho ou enteado;

Até cinco dias consecutivos, por falecimento de parente ou afim no 1.º grau na linha reta não incluídos na alínea anterior (pais, madrasta, padrasto, sogros, genros e noras);

Até dois dias consecutivos, por falecimento de outro parente ou afim na linha reta ou no 2.º grau da linha colateral (avós, bisavós, netos, bisnetos, irmãos e cunhados, bem como os familiares do companheiro, no caso de união de facto).

Embora a lei não preveja qualquer período de faltas justificadas aquando do falecimento de tios, primos ou sobrinhos, o trabalhador pode negociar com a entidade patronal ou apresentar uma declaração da agência funerária para justificar a ausência no funeral.

Simulador facilita contagem das faltas justificadas

Para não surgirem dúvidas, a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) disponibiliza um simulador que indica quantos dias de faltas justificadas tem direito devido ao falecimento de um familiar, informando sobre a data de regresso ao trabalho.

Para efeitos de cálculo dos dias de faltas justificadas, o simulador não contabiliza os dias de descanso nem os feriados (com exceção dos horários que incluam trabalho em dia feriado), uma vez que, nesses dias, o trabalhador não está obrigado a comparecer ao trabalho. Logo, não podem ser contabilizados como dias de falta, segundo a ACT.

Além disso, para efeitos de faltas justificadas, o simulador considera que o falecimento de familiar adia ou suspende o gozo das férias, na medida em que essa ocorrência não depende da vontade do trabalhador e impossibilita o gozo do direito a férias que visa o descanso e recuperação física do trabalhador.

