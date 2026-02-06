Windy: veja o estado do tempo como nunca o viu

Uma das informações mais procuradas na Internet é a meteorologia! Em Portugal, existem bons serviços, como, por exemplo, a app do IPMA. E o portal Windy, já conhece? Veja o estado do tempo em tempo real em Portugal e no mundo.

Windy: toda a informação sobre a meteorologia em detalhe...

Portugal tem sido atingido por uma sucessão de tempestades nos últimos dias, marcadas por chuva intensa, vento forte e agitação marítima.

A passagem destas depressões tem provocado cheias, inundações urbanas, cortes de estradas e danos em infraestruturas, levando as autoridades a emitir avisos meteorológicos e a reforçar os meios de proteção civil em várias regiões do país.

Para saber como está o cenário atual em Portugal e o que vem aí, aceda ao site Windy ou instale a app.

O site dá-nos informação sobre a temperatura, direção do vento, ondulação, previsão de neve, acesso a webcams, ver estações meteorológicas mais próximas, etc. Mas melhor que ler é mesmo espreitar.

Além da versão web, o serviço Windy tem também app para Android, para iPhone e até um plugin para o Chrome. Relativamente às apps móveis, é possível ver:

Mapa animado de ventos, nuvens, temperatura, pressão, ondas e mais; previsão com até 14 dias de antecedência

Previsão de ventos de altitude até FL450

METARs e TAFs de aeroportos. Formato raw ou descodificado para leitura humana legível

O Windy é sem dúvida um dos serviços de meteorologia mais profissionais disponíveis. Tem uma versão gratuita e para quem pretende mais informações e detalhe pode sempre subscrever a versão Premium. Experimentem.