União Europeia tem pronta a tecnologia para validar idade online e proteger menores
Bruxelas confirmou que a solução técnica para validar a idade dos utilizadores menores em plataformas online está finalizada. A ferramenta da União Europeia promete anonimato, mas coloca pressão direta sobre as redes sociais e sites de conteúdo adulto.
App para validar idade online está pronta
A segurança dos menores no mundo digital está prestes a ganhar uma ferramenta de peso. A União Europeia anunciou que a sua aplicação de verificação de idade está tecnicamente concluída e pronta para ser implementada. Este sistema surge como uma resposta direta à crescente preocupação com o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos inadequados e ao aumento de casos de cyberbullying.
Ao contrário de outros métodos de verificação que exigem a partilha de dados sensíveis com as próprias plataformas, a solução europeia foi desenhada para funcionar como um intermediário neutro. O sistema baseia-se no conceito de "zero-knowledge proof", onde o utilizador prova que tem a idade necessária sem revelar o seu nome, data de nascimento ou qualquer outro dado pessoal identificável ao site que está a tentar aceder.
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, sublinhou a importância desta autonomia: "A nossa aplicação europeia de verificação da idade está tecnicamente pronta e estará em breve disponível para os cidadãos utilizarem". A responsável reforçou ainda que a ferramenta respeita os mais altos padrões de privacidade do mundo, garantindo que "os utilizadores comprovam a sua idade sem revelar nenhuma outra informação pessoal".
União Europeia quer proteger menores online
Com a tecnologia finalizada, a bola passa agora para o campo das redes sociais e plataformas de conteúdos para adultos. A Comissão Europeia já deixou claro que não haverá espaço para complacência. "As plataformas online podem confiar facilmente na nossa aplicação de verificação de idade. Portanto, não há mais desculpas", afirmou a presidente, vincando que a proteção das crianças deve sobrepor-se aos interesses comerciais.
A aplicação será de código aberto, permitindo que a sua segurança seja auditada por qualquer entidade e facilitando a sua adoção por parceiros globais. Este passo é visto como um pilar fundamental do Regulamento dos Serviços Digitais (DSA), que obriga as gigantes tecnológicas a implementar medidas robustas para proteger os utilizadores mais jovens.
Embora ainda faltem definir alguns detalhes operacionais sobre que documentos oficiais serão integrados em cada Estado-membro, o motor tecnológico está pronto para começar a travar o acesso de menores a zonas proibidas da internet.
Malta que não entende o que é zk em 3, 2, 1
Isto é o que já tem sido dito. É como:
– Chegar à Chave Móvel Digital e pedir para gerar um código correspondente a “16 anos ou mais”, ou a “18 anos ou mais”.
– Introduzir esse código no site para validar a idade, sem qualquer elemento de identificação.
– “Ah, mas isso continua a permitir contas falsas” – pois continua.
– “Ah, e se pedir o código a outra pessoa?” – pois, vai-se ouvir “Ó pai/mãe, dá-me aí o teu código para validar a minha conta no Face antes de ir para a escola!”
O que não vai ser é a ameaça à privacidade que muitos anunciaram.
“Chegar à Chave Móvel Digital e pedir para gerar um código”: aqui reside a ameaça à privacidade. A chave móvel digital é uma ameaça à tua privacidade. Se tens de usar (obrigado ou coagido a fazê-lo), estás a ser vigiado/localizado em qualquer site para onde vás e insiras tal código.
Acho que ninguem acredita que a EU, que matou o Liberdade de Discurso e Liberdade de Imprensa, durante a pandemia e guerras, possa garantir o anomimato.
VPN it is !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ainda com trauma da picadinha? Devias ir a um psicólogo
VPN para onde? em breve isto será default para todo o mundo
Finalmente alguém com dois dedos de testa. As entidades oficiais já deviam ter criado um sistema destes há 20 anos. Mas mais vale tarde que nunca. Já sei que vão aqui muitos brandir a “liberdade” e tudo o mais. Mas na verdade, apenas estamos a passar para o “digital” aquilo que está na Lei. Um puto não pode comprar revistas ou filmes para adultos. Até para ir ver um filme no cinema (seja para maiores de 16, por exemplo) podem pedir o CC para verificar a idade, tal como para ir a um bar, jogar no placard ou comprar uma raspadinha. A falhar era o digital estar tudo ao léu, com acesso totalmente aberto.