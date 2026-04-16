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União Europeia tem pronta a tecnologia para validar idade online e proteger menores

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Autor: Pedro Simões

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  1. Zé Fonseca A. says:
    16 de Abril de 2026 às 09:39

    Malta que não entende o que é zk em 3, 2, 1

    Responder
  2. Max says:
    16 de Abril de 2026 às 09:49

    Isto é o que já tem sido dito. É como:
    – Chegar à Chave Móvel Digital e pedir para gerar um código correspondente a “16 anos ou mais”, ou a “18 anos ou mais”.
    – Introduzir esse código no site para validar a idade, sem qualquer elemento de identificação.
    – “Ah, mas isso continua a permitir contas falsas” – pois continua.
    – “Ah, e se pedir o código a outra pessoa?” – pois, vai-se ouvir “Ó pai/mãe, dá-me aí o teu código para validar a minha conta no Face antes de ir para a escola!”
    O que não vai ser é a ameaça à privacidade que muitos anunciaram.

    Responder
    • Mário says:
      16 de Abril de 2026 às 10:43

      “Chegar à Chave Móvel Digital e pedir para gerar um código”: aqui reside a ameaça à privacidade. A chave móvel digital é uma ameaça à tua privacidade. Se tens de usar (obrigado ou coagido a fazê-lo), estás a ser vigiado/localizado em qualquer site para onde vás e insiras tal código.

      Responder
  3. Antonio Duarte says:
    16 de Abril de 2026 às 10:09

    Acho que ninguem acredita que a EU, que matou o Liberdade de Discurso e Liberdade de Imprensa, durante a pandemia e guerras, possa garantir o anomimato.
    VPN it is !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Responder
  4. says:
    16 de Abril de 2026 às 10:53

    Finalmente alguém com dois dedos de testa. As entidades oficiais já deviam ter criado um sistema destes há 20 anos. Mas mais vale tarde que nunca. Já sei que vão aqui muitos brandir a “liberdade” e tudo o mais. Mas na verdade, apenas estamos a passar para o “digital” aquilo que está na Lei. Um puto não pode comprar revistas ou filmes para adultos. Até para ir ver um filme no cinema (seja para maiores de 16, por exemplo) podem pedir o CC para verificar a idade, tal como para ir a um bar, jogar no placard ou comprar uma raspadinha. A falhar era o digital estar tudo ao léu, com acesso totalmente aberto.

    Responder

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