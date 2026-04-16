União Europeia tem pronta a tecnologia para validar idade online e proteger menores

Bruxelas confirmou que a solução técnica para validar a idade dos utilizadores menores em plataformas online está finalizada. A ferramenta da União Europeia promete anonimato, mas coloca pressão direta sobre as redes sociais e sites de conteúdo adulto.

App para validar idade online está pronta

A segurança dos menores no mundo digital está prestes a ganhar uma ferramenta de peso. A União Europeia anunciou que a sua aplicação de verificação de idade está tecnicamente concluída e pronta para ser implementada. Este sistema surge como uma resposta direta à crescente preocupação com o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos inadequados e ao aumento de casos de cyberbullying.

Ao contrário de outros métodos de verificação que exigem a partilha de dados sensíveis com as próprias plataformas, a solução europeia foi desenhada para funcionar como um intermediário neutro. O sistema baseia-se no conceito de "zero-knowledge proof", onde o utilizador prova que tem a idade necessária sem revelar o seu nome, data de nascimento ou qualquer outro dado pessoal identificável ao site que está a tentar aceder.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, sublinhou a importância desta autonomia: "A nossa aplicação europeia de verificação da idade está tecnicamente pronta e estará em breve disponível para os cidadãos utilizarem". A responsável reforçou ainda que a ferramenta respeita os mais altos padrões de privacidade do mundo, garantindo que "os utilizadores comprovam a sua idade sem revelar nenhuma outra informação pessoal".

União Europeia quer proteger menores online

Com a tecnologia finalizada, a bola passa agora para o campo das redes sociais e plataformas de conteúdos para adultos. A Comissão Europeia já deixou claro que não haverá espaço para complacência. "As plataformas online podem confiar facilmente na nossa aplicação de verificação de idade. Portanto, não há mais desculpas", afirmou a presidente, vincando que a proteção das crianças deve sobrepor-se aos interesses comerciais.

A aplicação será de código aberto, permitindo que a sua segurança seja auditada por qualquer entidade e facilitando a sua adoção por parceiros globais. Este passo é visto como um pilar fundamental do Regulamento dos Serviços Digitais (DSA), que obriga as gigantes tecnológicas a implementar medidas robustas para proteger os utilizadores mais jovens.

Embora ainda faltem definir alguns detalhes operacionais sobre que documentos oficiais serão integrados em cada Estado-membro, o motor tecnológico está pronto para começar a travar o acesso de menores a zonas proibidas da internet.