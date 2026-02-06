Apple lança watchOS 11.6.2 para corrigir falha nas chamadas de emergência
A Apple disponibilizou uma nova atualização para o Apple Watch destinada sobretudo a quem ainda utiliza versões anteriores do sistema. O watchOS 11.6.2 chega com correções importantes, especialmente relacionadas com ligações a redes móveis em cenários de emergência.
Atualização foca problema de ligação a serviços de emergência
De acordo com a informação avançada, o watchOS 11.6.2 corrige uma falha que afetava vários modelos do Apple Watch quando estes tentavam estabelecer ligação a serviços de emergência na Austrália.
A empresa também afirma que a nova versão contém "correções importantes de bugs e é recomendada para todos os utilizadores", mas não está claro se as correções vão além dos problemas de ligação dos serviços de emergência australianos.
O problema atingia diferentes gerações do equipamento, incluindo:
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch SE (2.ª geração)
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Ultra 2
Segundo a Apple, a nova versão inclui “correções importantes e é recomendada para todos os utilizadores”, embora não seja claro se existem outras melhorias além do problema específico com as ligações de emergência.
watchOS 11.6.2 surge meses após a versão anterior
Esta atualização chega cerca de seis meses depois do watchOS 11.6.1, demonstrando que a Apple continua a dar suporte a versões mais antigas do sistema, sobretudo quando estão em causa funcionalidades críticas como as chamadas de emergência.
Apesar de ser uma atualização focada, a recomendação é que os utilizadores a instalem assim que possível, de forma a garantir o correto funcionamento das ligações móveis e dos recursos de segurança do relógio.