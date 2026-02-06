Apple lança watchOS 11.6.2 para corrigir falha nas chamadas de emergência

A Apple disponibilizou uma nova atualização para o Apple Watch destinada sobretudo a quem ainda utiliza versões anteriores do sistema. O watchOS 11.6.2 chega com correções importantes, especialmente relacionadas com ligações a redes móveis em cenários de emergência.

Atualização foca problema de ligação a serviços de emergência

De acordo com a informação avançada, o watchOS 11.6.2 corrige uma falha que afetava vários modelos do Apple Watch quando estes tentavam estabelecer ligação a serviços de emergência na Austrália.

A empresa também afirma que a nova versão contém "correções importantes de bugs e é recomendada para todos os utilizadores", mas não está claro se as correções vão além dos problemas de ligação dos serviços de emergência australianos.

O problema atingia diferentes gerações do equipamento, incluindo:

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch SE (2.ª geração)

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Segundo a Apple, a nova versão inclui “correções importantes e é recomendada para todos os utilizadores”, embora não seja claro se existem outras melhorias além do problema específico com as ligações de emergência.

watchOS 11.6.2 surge meses após a versão anterior

Esta atualização chega cerca de seis meses depois do watchOS 11.6.1, demonstrando que a Apple continua a dar suporte a versões mais antigas do sistema, sobretudo quando estão em causa funcionalidades críticas como as chamadas de emergência.

Apesar de ser uma atualização focada, a recomendação é que os utilizadores a instalem assim que possível, de forma a garantir o correto funcionamento das ligações móveis e dos recursos de segurança do relógio.