Bruxelas conclui que “design viciante” do TikTok viola lei da UE
Esta sexta-feira, a Comissão Europeia concluiu, preliminarmente, que o "design viciante" do TikTok viola a Lei dos Serviços Digitais da União Europeia (UE). Esta conclusão pode resultar numa multa de até 6% do volume de negócios anual mundial.
Conforme avançado pela Comissão Europeia, num comunicado, "o TikTok violou a Lei dos Serviços Digitais devido ao seu design que cria dependência".
Com recursos como scroll infinito, reprodução automática, notificações push e um sistema de recomendação altamente personalizado, "o TikTok não avaliou adequadamente a forma como estas características de dependência podem prejudicar o bem-estar físico e mental dos seus utilizadores, incluindo menores e adultos vulneráveis".
Por exemplo, ao "recompensar" constantemente os utilizadores com novos conteúdos, determinadas características do design do TikTok alimentam a vontade de continuar a fazer scroll e de mudar o cérebro dos utilizadores para o "modo piloto automático".
Escreve a Comissão Europeia, partilhando que "a evidência científica mostra que tal pode conduzir a comportamentos compulsivos e reduzir o autocontrolo dos utilizadores".
Mais do que isso, "na sua avaliação, o TikTok ignorou indicadores importantes de utilização compulsiva da aplicação, como o tempo que os menores passam no TikTok à noite, a frequência com que os utilizadores abrem a aplicação e outros potenciais indicadores".
Por fim, o TikTok parece não aplicar medidas razoáveis, proporcionais e eficazes "para atenuar os riscos decorrentes da sua conceção geradora de dependência".
O que acontece a seguir?
Segundo a própria Comissão Europeia, agora, o TikTok tem a possibilidade de exercer o seu direito de defesa: "pode examinar os documentos constantes dos processos de inquérito da Comissão e responder por escrito às conclusões preliminares".
Paralelamente, será consultado o Comité Europeu dos Serviços Digitais.
Se os pontos de vista da Comissão forem confirmados, esta pode emitir uma decisão de incumprimento, que pode desencadear uma coima proporcional à natureza, gravidade, recorrência e duração da infração e atingir até, mas não mais de, 6 % do volume de negócios anual total a nível mundial da empresa responsável pela rede social.
Os políticos fazem trinta por uma linha para não perdem o eleitorado jovem, nem que isso signifique proibir tudo e ver só o canal estatal de cada país…
Burocratas de Bruxelas, com medo de ficar sem o poleiro!
Sim, a aplicação já é muito perigosa para os jovens e crianças, até já causaram várias mortes!, agora, fazer com que tenha um design viciante agrava em muito a situação. São plataformas tóxicas e muito perigosas porque só pretendem manipular para servirem-se sem ética e sem escrúpulos dos seus utilizadores (a grande maioria menores!). Por mim, era proibir isto tudo, não têm utilidade social e quem as cria é abusador!
O macdonalds não tem publicidade viciante para consumir porcarias? Tanta hipocrisia, mais valia estarem quietos