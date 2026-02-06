Bruxelas conclui que “design viciante” do TikTok viola lei da UE

Esta sexta-feira, a Comissão Europeia concluiu, preliminarmente, que o "design viciante" do TikTok viola a Lei dos Serviços Digitais da União Europeia (UE). Esta conclusão pode resultar numa multa de até 6% do volume de negócios anual mundial.

Conforme avançado pela Comissão Europeia, num comunicado, "o TikTok violou a Lei dos Serviços Digitais devido ao seu design que cria dependência".

Com recursos como scroll infinito, reprodução automática, notificações push e um sistema de recomendação altamente personalizado, "o TikTok não avaliou adequadamente a forma como estas características de dependência podem prejudicar o bem-estar físico e mental dos seus utilizadores, incluindo menores e adultos vulneráveis".

Por exemplo, ao "recompensar" constantemente os utilizadores com novos conteúdos, determinadas características do design do TikTok alimentam a vontade de continuar a fazer scroll e de mudar o cérebro dos utilizadores para o "modo piloto automático".

Escreve a Comissão Europeia, partilhando que "a evidência científica mostra que tal pode conduzir a comportamentos compulsivos e reduzir o autocontrolo dos utilizadores".

Mais do que isso, "na sua avaliação, o TikTok ignorou indicadores importantes de utilização compulsiva da aplicação, como o tempo que os menores passam no TikTok à noite, a frequência com que os utilizadores abrem a aplicação e outros potenciais indicadores".

Por fim, o TikTok parece não aplicar medidas razoáveis, proporcionais e eficazes "para atenuar os riscos decorrentes da sua conceção geradora de dependência".

O que acontece a seguir?

Segundo a própria Comissão Europeia, agora, o TikTok tem a possibilidade de exercer o seu direito de defesa: "pode examinar os documentos constantes dos processos de inquérito da Comissão e responder por escrito às conclusões preliminares".

Paralelamente, será consultado o Comité Europeu dos Serviços Digitais.

Se os pontos de vista da Comissão forem confirmados, esta pode emitir uma decisão de incumprimento, que pode desencadear uma coima proporcional à natureza, gravidade, recorrência e duração da infração e atingir até, mas não mais de, 6 % do volume de negócios anual total a nível mundial da empresa responsável pela rede social.