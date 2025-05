Meta quer privacidade ao trazer a IA ao WhatsApp e copia a Apple para o conseguir

A IA está a chegar ao WhatsApp, mesmo que os utilizadores não o queiram. Esta novidade foi imposta, mas a Meta quer agora garantir que tudo acontece num ambiente protegido. Assim, e para garantir a privacidade, revelou como o vai fazer. Curiosamente, para o conseguir vai copiar o que a Apple usa nessa mesma situação.

Meta quer privacidade na IA do WhatsApp

A Meta anunciou uma nova funcionalidade do WhatsApp que diz ser uma forma privada de interagir com a Meta AI. Denominada “Processamento Privado”, a funcionalidade é totalmente opcional, será lançada nas “próximas semanas” e nem o Meta, o WhatsApp nem as empresas externas poderão ver as interações que a utilizam, de acordo com o comunicado.

A Meta diz que os utilizadores podem “direcionar a IA para processar os seus pedidos”, como para os resumos de conversas da IA, utilizando o Processamento Privado. Se isto acontecer, o sistema não “manterá o acesso às mensagens do utilizador após a conclusão da sessão”, pelo que um possível atacante não poderá aceder às mesmas posteriormente, segundo a empresa.

A Meta quer impedir que os atacantes ataquem os utilizadores sem primeiro comprometer todo o sistema. Quer também garantir que terceiros independentes são “capazes de auditar o comportamento do Processamento Privado para verificar de forma independente as nossas garantias de privacidade e segurança”.

Vai copiar a Apple para o conseguir

O Private Processing faz agora parte do programa de recompensas por bugs da Meta. Além disso, a empresa promete lançar um “documento detalhado de projeto de engenharia de segurança” à medida que se aproxima do lançamento do sistema.

O sistema que o Meta descreve soa semelhante ao Private Cloud Compute (PCC) da Apple. Tal como a Apple, a Meta diz que retransmitirá os pedidos de Processamento Privado através de um fornecedor de terceiros para o OHTTP, um protocolo que oculta os endereços IP dos utilizadores.

Mas, como é referido, uma diferença importante é que todos os pedidos de IA do WhatsApp são tratados nos servidores da Meta e os utilizadores precisam iniciar o Processamento Privado. Por outro lado, a Apple utiliza como padrão o processamento de IA no dispositivo, mas utiliza o PCC quando os pedidos vão para os seus servidores.