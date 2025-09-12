Chrome vai receber melhorias para a navegação anónima ser mais privada

O modo privado no Chrome nunca o foi realmente. A Google tem procurado mudar a forma como a navegação anónima funciona e agora tem novidades. O Chrome manterá agora o seu modo de IA separadamente no modo anónimo, evitando fugas de informação e aumentando a privacidade do utilizador.

A Google anunciou uma grande mudança no seu browser. A partir de agora, o modo IA vai agora funcionar de forma independente durante sessões anónimas no Chrome. Esta é uma mudança importante e que vai garantir ao utilizador uma camada de privacidade importante para o futuro.

Esta mudança é importante para esta componente da navegação na Internet e garantirá uma proteção adicional. Isto significa de agora em diante no Chrome os recursos de IA já não estarão ligados ao perfil principal do utilizador durante a navegação privada.

Até agora, embora o modo anónimo não guardasse dados no disco, algumas verificações do modo IA dependiam do estado do perfil principal. Isso fazia com que a navegação privada não estivesse completamente isolada dentro do browser da Google.

É aqui que a mudança acontece e que terá um impacto significativo para o utilizador e para as suas navegações. Com esta alteração, cada janela anónima ganha o seu próprio serviço de IA, evitando que a informação seja divulgada para o perfil normal, garantindo assim a privacidade do que se faz dentro destas sessões anónimas.

Ao abrir o modo anónimo, o Chrome pode copiar algumas definições do seu perfil normal, mas todas as ações relacionadas com a IA são temporárias. Além disso, as sessões do modo convidado permanecem completamente temporárias e privadas. Após o fecho da janela de convidado, nenhum dado é registado ou guardado no browser.

A Google está a preparar outros recursos para melhorar a segurança e a experiência do utilizador. Entre eles, estão a restauração de separadores após um fecho inesperado, a remoção de permissões da área de transferência em sites inativos e a conversão de grupos de separadores em pastas de favoritos, entre outras novidades.