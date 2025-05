Huawei apresenta visão para cloud e startups no Porto

A Huawei anunciou o patrocínio à SIM Conference (Startups & Investment Matching), que decorre nos dias 8 e 9 de maio de 2025, na Alfândega do Porto. O evento, na sua segunda edição, é já uma referência na promoção da ligação entre empreendedores, startups e investidores do mercado nacional e internacional.

Huawei: startups podem aceder a até 40.000 dólares

A Huawei participa na conferência com um fireside chat dedicada ao tema: "Cloud Reimagined: Multicloud Strategies for Startup Success", que conta com a presença de Pablo Ramos, Business Development Diretor da Huawei para a área de Cloud, e Marcelo Pontes, Senior Solution Architect da empresa. Esta sessão aprofundará a forma como as estratégias multicloud podem auxiliar startups a escalar e a ter sucesso no atual cenário tecnológico competitivo.

Como parte do seu compromisso de apoiar o ecossistema de startups, a empresa vai apresentar ainda o Programa de Startups da Huawei Cloud para a Península Ibérica, uma iniciativa que pretende capacitar empreendedores e promover a inovação também em Portugal.

Através deste programa, as startups podem aceder a até 40.000 dólares (aproximadamente 35.000 euros) em créditos de cloud, com incentivos iniciais que variam entre 5.000 dólares e 10.000 dólares, aumentando à medida que os seus negócios crescem – mediante o cumprimento das condições e requisitos aplicáveis.

Só em 2024, a Huawei Cloud apoiou mais de 80 startups com a organização de inúmeros workshops de inovação e através da disponibilização e acesso a soluções e recursos avançados.

Ofertas e benefícios do Programa de Startups da Huawei Cloud

Através de uma plataforma inovadora, o programa da tecnológica – presente em Portugal há mais de 20 anos – permite o acesso a tecnologias de ponta, como Inteligência Artificial, cloud native e big data através de um sistema de créditos, possibilitando assim a redução dos custos de infraestrutura.

O programa prevê suporte técnico dedicado, onde engenheiros especializados fornecem consultoria técnica e serviços de migração que contribuem para a criação de soluções competitivas por parte das startups. Adicionalmente, permite ainda o acesso das empresas aos principais eventos internacionais da Huawei, o que aumenta o reconhecimento da marca através da exposição pública e das relações desenvolvidas no ecossistema de parceiros.

Entre as inúmeras vantagens do programa, destaca-se ainda a possibilidade de crescimento do negócio das startups, através da oportunidade de participação no Huawei Cloud’s Acceleration Camp, onde se promove o contacto com Venture Capitalists, mentores e incubadoras, assim como a possibilidade de receber apoio dedicado ao desenvolvimento de negócio.