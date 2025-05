Sky ECC: a app tipo WhatsApp que tramou Nininho Vaz Maia

Sem que nada o fizesse prever, Portugal acordou recentemente com a notícia que o cantor Nininho Vaz Maia estaria indiciado por tráfico de droga e também associação criminosa. O que se sabe sobre a operação SKYS4ALL e afinal o que é a app Sky ECC?

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, realizou, na região da Grande Lisboa, uma operação policial para cumprimento de um total de 33 buscas domiciliárias e não domiciliárias, que culminou com a detenção de dois cidadãos nacionais e constituição de três arguidos, por suspeitas da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes e de substâncias e métodos proibidos.

A operação teve em vista a recolha de prova, sobre as presumíveis atividades ilícitas, de um grupo criminoso, que se dedicava ao tráfico de estupefacientes por via aérea e branqueamento de capitais.

Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram, ainda, apreendidas cinco viaturas, duas armas de fogo, uma elevada quantidade de dinheiro em numerário, diverso material de comunicações e documentação.

Na operação SKYS4ALL estiveram empenhados 80 elementos da Polícia Judiciária, um Juiz de Instrução Criminal e um Magistrado do Ministério Público.

Operação SKYS4ALL e a app Sky ECC

A Sky ECC é uma app de mensagens cifradas, desenvolvida pela empresa canadiana Sky Global. Inicialmente promovida como uma ferramenta de comunicação segura para profissionais preocupados com a privacidade, a app foi amplamente adotada por organizações criminosas devido ao seu elevado nível de criptografia nas comunicações e funcionalidades como a autodestruição de mensagens e a possibilidade de apagar remotamente os dados dos dispositivos.

Em 2021, uma operação conjunta das autoridades belgas, holandesas e francesas conseguiu decifrar a encriptação da Sky ECC, permitindo o acesso a cerca de 80 milhões de mensagens trocadas entre membros de redes criminosas. Esta ação resultou em milhares de detenções e no desmantelamento de várias organizações criminosas na Europa.

Em Portugal, a Operação SKYS4ALL é uma extensão dos esforços internacionais para combater o uso de tecnologias cifradas no âmbito de redes criminosas. A investigação continua em curso, com as autoridades a analisar as comunicações intercetadas através da Sky ECC para identificar e responsabilizar todos os envolvidos nas atividades ilícitas.

Segundo a SIC, Nininho Vaz Maia foi constituído arguido por suspeitas de tráfico de droga e associação criminosa, mas não foi detido.