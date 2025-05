Apagão: Governo alargou o prazo para pagar IMI e não só

Tal como temos vindo a referir, o apesar do apagão ter acontecido há alguns dias, os "efeitos secundários" ainda se fazem sentir. O Governo informou recentemente que o prazo para pagar IMI vai ser alargado. Mas há mais novidades.

O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) é um tributo anual aplicado a todos os proprietários de imóveis em Portugal, sejam eles prédios urbanos, rústicos ou mistos.

Este imposto é calculado com base no Valor Patrimonial Tributário (VPT) de cada imóvel, determinado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), considerando fatores como localização, área, estado de conservação e finalidade do imóvel.

Pagamento de IMI passa para final de junho de 2025

O Governo informou recentemente que o prazo final de pagamento do IMI passará para o final de junho. Segundo a informação, esta mudança é devida a "constrangimentos técnicos" associados ao "apagão" que atrasaram o envio de muitas notas de cobrança pela Autoridade Tributária (AT).

Devido às "dificuldades temporárias" registadas no acesso ao Portal das Finanças, o Governo informou também que vai prolongar até 16 de junho o prazo para entrega pelas empresas da declaração de rendimentos do IRC (Modelo 22).