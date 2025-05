Apple revela: Safari vai adicionar suporte para motores de pesquisa com IA, como o Perplexity

A Apple está a explorar ativamente a incorporação de motores de pesquisa baseados em inteligência artificial (IA) no Safari. Esta potencial mudança, que inclui nomes como o Perplexity, foi sugerida por Eddy Cue, uma figura proeminente da empresa.

A revelação de Eddy Cue: o futuro da pesquisa no Safari

A experiência de utilização do Safari poderá sofrer uma transformação significativa em breve, graças à IA. Eddy Cue, vice-presidente sénior de Serviços da Apple, indicou que a empresa de Cupertino está a desenvolver esforços para integrar o suporte a motores de pesquisa impulsionados por IA, como o Perplexity, no seu popular browser.

Esta informação surgiu durante o depoimento de Cue no âmbito do processo antimonopólio que opõe a Google ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O executivo da Apple previu que as plataformas que recorrem à IA irão, num futuro não muito distante, substituir os motores de pesquisa convencionais.

Nesse sentido, a Bloomberg avança que o dirigente da Apple mencionou que, mais cedo ou mais tarde, ferramentas desenvolvidas por empresas como a OpenAI ou a Anthropic, entre muitas outras, farão parte do ecossistema Safari.

Cue admitiu inclusivamente que a Apple já manteve algumas conversas preliminares com a Perplexity AI sobre o assunto, embora não tenha especificado se se tratou de um contacto formal ou apenas de uma manifestação de interesse.

Google mantém-se como predefinido, mas novas opções estão a caminho

Apesar destas movimentações, Eddy Cue sublinhou a sua convicção de que nenhuma destas alternativas baseadas em IA conseguirá, para já, vencer o Google como o motor de pesquisa predefinido do Safari.

Iremos adicioná-los à lista, mas é provável que não se tornem a opção predefinida.

Clarificou.

Durante o seu testemunho, Cue expressou a sua firme opinião de que a Google deve continuar a ser o motor de pesquisa predefinido no Safari. Justificou esta posição com as condições económicas vantajosas do acordo com a gigante de Mountain View, admitindo que a perspetiva de perder essa importante fonte de receita é algo que o preocupa consideravelmente.

Esta última afirmação não é surpreendente, dado que o responsável pelos Serviços da Apple foi quem renegociou os termos atuais do contrato com Sundar Pichai, CEO da Alphabet.

Conforme se tornou público nos últimos anos, a Google gasta anualmente quantias absurdas para assegurar a sua posição como motor de pesquisa predefinido no Safari. Estima-se que este valor represente cerca de 36% das receitas que a Apple gera através do seu browser, tendo ultrapassado os 20 mil milhões de dólares apenas em 2022.

O executivo da Apple realçou também que, antes do surgimento da IA, considerava que não existia qualquer alternativa viável à Google. No entanto, o cenário atual evoluiu de tal forma que a transição para motores de pesquisa não convencionais se afigura como uma possibilidade tangível.

Atualmente, existe investimento suficiente e intervenientes de peso no mercado, pelo que não vejo motivos para que tal não aconteça.

Concluiu.

