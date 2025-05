Vídeo mostra maquete do suposto iPhone 17 Air ultrafino e design renovado dos modelos Pro

Um novo vídeo do canal AppleTrack no YouTube oferece-nos uma pré-visualização de maquetes da alegada linha iPhone 17. A dúvida só será desvendada no dia da apresentação, mas começam-se a adensar os possíveis aspetos dos novos iPhones 2025.

iPhone 17: será que o segredo foi tão mal guardado?

Publicado recentemente, o vídeo mostra modelos não-funcionais do iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. São apenas cascas de design, mas sugerem o que a Apple poderá apresentar em setembro de 2025.

A maquete do iPhone 17 Air destaca-se pela espessura extremamente reduzida — cerca de 5,65 mm, em comparação com os 8,25 mm do iPhone 16 Pro.

É quase metade da espessura dos modelos Pro actuais e parece irreal na mão.

Afirma a AppleTrack.

Alegadamente, inclui uma câmara traseira única de 48 MP posicionada numa barra horizontal, um ecrã OLED de 6,6 polegadas a 120Hz e um botão dedicado ao controlo da câmara.

A porta USB-C está ligeiramente deslocada para trás devido ao design fino, e existem apenas duas grelhas de altifalante de cada lado da porta, em vez das habituais cinco ou seis.

O telemóvel é tão fino que foi necessário espaço para o ecrã, circuitos e componentes.

Explica o vídeo.

As maquetes dos iPhone 17 Pro e Pro Max apresentam um novo módulo de câmara que se estende pela parte superior traseira, mantendo a disposição triangular das câmaras, mas com o flash, microfone e sensor LiDAR reposicionados para a direita.

A lente telefoto deverá receber um sensor de 48 MP, tal como as lentes grande angular e ultragrande angular.

Estão a mudar o design para que pareça diferente e para integrar novas funcionalidades por baixo.

Refere a AppleTrack.

Os modelos mantêm elementos conhecidos como a porta USB-C, os botões laterais e tamanhos de ecrã de 6,3” (Pro) e 6,9” (Pro Max), sem alterações ao tamanho da Dynamic Island.

Já a maquete do novo iPhone base parece uma repetição. É quase idêntica ao iPhone 16 em botões, materiais e porta USB-C.

Ao contrário dos outros modelos, não adota a nova barra de câmara, o que o torna distinto dentro da gama — embora não necessariamente pela positiva.

Estas maquetes não são oficiais, mas alinham-se com fugas de informação sobre um modelo Air super fino e alterações subtis nos Pro.

Para já, são o olhar mais próximo que temos sobre a futura série iPhone 17.