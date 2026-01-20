Como o TikTok vai reforçar a verificação de idade em toda a UE

Seguindo o exemplo da Austrália, mas não indo tão longe, o TikTok reforçará a tecnologia de verificação de idade em toda a União Europeia (UE).

Nas próximas semanas, o TikTok começará a implementar uma nova tecnologia de verificação de idade em toda a UE, à medida que crescem os pedidos por uma proibição das redes sociais para menores de 16 anos, semelhante àquela que a Austrália decidiu adotar.

Recorde-se que, em novembro de 2024, a Austrália proibiu as redes sociais para menores de 16 anos, atribuindo às plataformas "a responsabilidade social de garantir que a segurança dos nossos filhos é uma prioridade para elas", segundo Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália, na altura.

Restrição de idade apertada no TikTok

Pelo impacto que a evidência científica demonstra que as redes sociais têm na mente dos utilizadores mais novo, plataformas como o TikTok e o Instagram têm sido alvo de pressão para identificar e remover, de forma mais eficaz, as contas pertencentes a crianças.

Neste sentido, o TikTok, propriedade da ByteDance, reforçará a tecnologia de verificação de idade em toda a UE.

O sistema analisa informações de perfil, vídeos publicados e sinais comportamentais, por forma a prever se uma conta pode pertencer a um utilizador com menos de 13 anos.

Discretamente testada ao longo do último ano, a tecnologia analisa as informações que o titular da conta fornece sobre si mesmo, bem como os seus comportamentos, como os vídeos que publica e outros.

Segundo o TikTok, as contas sinalizadas pelo sistema serão analisadas por moderadores especializados, em vez de serem automaticamente banidas, podendo ser removidas, posteriormente.

Além disso, os utilizadores terão a oportunidade de recorrer da remoção de uma conta, caso tenha sido cometido um erro.

As opções para identificação da idade oferecidas pelo TikTok durante o processo de recurso incluem estimativa da idade facial pela empresa de verificação Yoti, autorização de cartão de crédito ou identificação aprovada pelo governo do país.

Na UE, o teste da tecnologia levou à remoção de milhares de contas, segundo referido.

A previsão da probabilidade de alguém ter menos de 13 anos não é utilizada para outros fins que não sejam decidir se uma conta deve ser enviada a moderadores humanos e monitorizar e melhorar a tecnologia.

Escreveu o TikTok, numa publicação oficial, acrescentando que "ao adotar esta abordagem, conseguimos garantir a segurança dos adolescentes de uma forma que preserva a privacidade".

A empresa informou, também, que outras funcionalidades para proteger os utilizadores mais jovens na sua plataforma incluem não permitir que menores de 16 anos enviem mensagens diretas.

Por sua vez, os menores de 18 anos têm um limite de tempo de ecrã de 60 minutos e não recebem notificações "após a hora de dormir".