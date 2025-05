Posso usar o Spotify com uma VPN? Resposta oficial já existe e pode surpreender muitos

Milhões em todo o mundo utilizam o Spotify, e alguns são obrigados a utilizar a app com uma VPN ativa. Tem havido alguma confusão sobre a forma de utilização do Spotify neste contexto, com muitos a temer que a utilização de uma VPN possa levar à proibição do serviço. A informação oficial surgiu agora e esclarece tudo.

Um utilizador do Reddit \ à equipa de suporte do Spotify sobre a posição da empresa relativamente às VPN. É uma questão lógica, mas que recebeu a resposta errada de que isso resultaria na proibição. Entretanto, o Spotify resolveu esclarecer a sua posição sobre as VPN. Usar o Spotify com uma VPN não resultará em problemas.

As respostas têm variado consoante a sua origem, deixando os utilizadores confusos e trazendo para a VPN a origem de todos os problemas. Isso aparentemente muda agora, com uma certeza dada pelo Spotify e esclarecendo de forma cabal esta situação.

O tópico, lançado no Reddit, cita agentes de apoio ao cliente e refere que a utilização do Spotify com uma VPN resultará na proibição de utilização do serviço. Isto está incorreto, e um porta-voz do Spotify esclareceu a posição da empresa com a seguinte declaração:

Estas informações estão incorretas e contactámos o utilizador para esclarecer. A utilização de uma VPN pode afetar o desempenho do Spotify, mas não resulta no banimento do serviço. Agradecemos à comunidade por nos alertar para isto e atualizamos as equipas relevantes para garantir que os utilizadores são informados com precisão.

Como a declaração esclarece, a utilização de uma VPN não resulta em problemas no acesso ao Spotify. No entanto, como os moderadores do Spotify explicaram em posts anteriores da comunidade, o serviço não suporta oficialmente VPN.

Como a VPN permite aos utilizadores alterar a sua localização, isto pode afetar os acordos de licenciamento e de direitos de autor das músicas que o serviço possui, uma vez que podem variar de acordo com o país. O ideal é que o Spotify desative a VPN ou coloque o serviço na lista de permissões para uma experiência tranquila.