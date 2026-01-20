O Gemini da Google está mais rápido! E tudo graças a uma simples novidade

A Google tem vindo a implementar novas funcionalidades para o Gemini há semanas, O objetivo é facilitar a vida aos utilizadores. E a mais recente adição à sua IA é particularmente interessante, pois acaba com uma das maiores desvantagens da aplicação: a espera tediosa por uma resposta.

A IA da Google ainda mais rápida

A empresa resolveu isso adicionando um novo botão que tornará as respostas muito mais rápidas quando se precisar delas. Este novo botão chama-se “Responder Agora” e aparece apenas quando o Gemini está no modo Pro (disponível no Gemini 3 Pro) ou no modo Thinking (o modo gratuito disponível no Gemini 3 Flash).

O seu objetivo é muito simples: evitar que a IA demore muito tempo a responder ou que dê respostas demasiado longas quando desnecessárias. Ambos os modos do Gemini em que o novo botão está disponível caracterizam-se por fornecer resultados com contexto, informação relevante ou até mesmo relatórios que corroboram dados relacionados com a questão colocada.

No entanto, estes resultados por vezes demoram a ser processados ​​e, noutras ocasiões, queremos simplesmente uma resposta rápida e concisa. Até agora, o Gemini conseguia alternar automaticamente entre os modos de IA se detetasse que uma resposta não exigia investigação adicional.

Mas isso nem sempre funcionava corretamente. O novo botão irá, portanto, interromper o modo de raciocínio e alternar automaticamente para o modo de resposta rápida. Quando um utilizador o pressionar, o ecrã exibirá uma mensagem a dizer “A ignorar o raciocínio aprofundado” e fornecerá uma resposta segundos depois.

Como utilizar o novo botão do Gemini

O novo botão do Gemini já está a ser disponibilizado a todos os utilizadores, tanto da versão gratuita como da paga. Está disponível para iOS, Android e na versão web. Para o utilizar, basta atualizar a aplicação e selecionar um dos modos disponíveis (Pro ou Reasoning). Surge um botão “Responder agora” aparecer no lado direito do ecrã. Toque nele e aguarde alguns segundos para obter uma resposta rápida.

De notar que os utilizadores do Gemini no Android já contavam com uma funcionalidade semelhante através de um botão “Saltar”. Este simplesmente descartava o modo de raciocínio e ativava a versão rápida para uma resposta mais concisa, mas a sua utilização foi sempre algo confusa. Agora, a Google está a substituí-lo por um botão muito mais intuitivo: “Responder agora”.