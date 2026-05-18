Claude recuperou 400 mil dólares em Bitcoin depois de 11 anos de bloqueio

Um utilizador ficou bloqueado da sua carteira Bitcoin durante mais de uma década depois de ter mudado a password numa noite de consumo de canábis. Onze anos depois, foi a Inteligência Artificial (IA) da Anthropic, o Claude, a resolver o problema.

Há histórias sobre Bitcoin perdido que terminam em tragédia, desde discos rígidos enterrados em aterros até palavras-chave rabiscadas em papéis desaparecidos.

A história do utilizador @cprkrn podia ter seguido o mesmo caminho. Contudo, tornou-se num caso curioso: uma recuperação bem-sucedida de 5 BTC, atualmente avaliados em cerca de 400 mil dólares, com ajuda direta do Claude, o modelo de IA da Anthropic.

A situação remonta a 2015, quando o utilizador do X adquiriu os cinco Bitcoin por cerca de 250 dólares cada, um valor que, na altura, não levantava grandes preocupações de segurança.

Num momento pouco lúcido, o utilizador alterou a password da carteira Blockchain.com e esqueceu-se dela, simplesmente. A carteira ficou intocada desde abril desse ano e assim permaneceu durante mais de uma década.

3,5 biliões de tentativas e nenhuma solução

Ao longo desse período, o utilizador tentou recuperar o acesso recorrendo ao btcrecover, uma ferramenta de código aberto especificamente desenvolvida para a recuperação de carteiras Bitcoin.

Segundo a análise posterior feita pelo próprio Claude, foram testadas cerca de 3,5 biliões (em inglês, ~3.5 trillion) de combinações de passwords diferentes, sem qualquer resultado. A carteira permanecia inacessível e o dinheiro bloqueado.

A mudança de abordagem aconteceu há algumas semanas, quando o utilizador encontrou um antigo mnemónico que pensava poder ser a chave para resolver o problema.

Ao perceber que se tratava de uma password antiga e não da atual, o utilizador decidiu recorrer à IA, partilhando com o Claude o conteúdo completo do seu antigo computador de faculdade para que o modelo pudesse analisar tudo ao pormenor.

Graças ao Claude

Foi precisamente nessa análise exaustiva que o Claude identificou o elemento que faltava: um ficheiro de carteira antigo, datado de dezembro de 2019, que continha as chaves privadas necessárias para aceder à carteira Blockchain.com.

Ainda assim, a verdadeira descoberta foi ainda mais específica, pois o modelo encontrou uma cópia de segurança ainda mais antiga e identificou um erro na configuração da password, onde a chave partilhada e as passwords potenciais não estavam a ser combinadas corretamente pelo btcrecover.

Depois de corrigido esse problema, a carteira foi finalmente desencriptada e o acesso restabelecido, 11 anos depois.

O mnemónico encontrado acabou por ser a peça que faltava, ao fazer a correspondência com os endereços associados a esse ficheiro de carteira específico.

Curiosamente, estas pequenas descobertas não seriam suficientes per si, mas, em conjunto, permitiram desbloquear uma fortuna.

Através do X, o utilizador não só partilhou o entusiasmo, como agradeceu à Anthropic e disse até que daria o nome do diretor-executivo da empresa, Dario Amodei, ao seu filho.

Apesar de impressionante, os 5 BTC recuperados ficam muito aquém dos 8000 BTC, atualmente avaliados em cerca de 647 milhões de dólares, que James Howells perdeu quando o disco rígido onde estavam armazenados foi acidentalmente enviado para um aterro sanitário com 1,4 milhões de toneladas de resíduos.

Recorde aqui: