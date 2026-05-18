Claude recuperou 400 mil dólares em Bitcoin depois de 11 anos de bloqueio
Um utilizador ficou bloqueado da sua carteira Bitcoin durante mais de uma década depois de ter mudado a password numa noite de consumo de canábis. Onze anos depois, foi a Inteligência Artificial (IA) da Anthropic, o Claude, a resolver o problema.
Há histórias sobre Bitcoin perdido que terminam em tragédia, desde discos rígidos enterrados em aterros até palavras-chave rabiscadas em papéis desaparecidos.
A história do utilizador @cprkrn podia ter seguido o mesmo caminho. Contudo, tornou-se num caso curioso: uma recuperação bem-sucedida de 5 BTC, atualmente avaliados em cerca de 400 mil dólares, com ajuda direta do Claude, o modelo de IA da Anthropic.
A situação remonta a 2015, quando o utilizador do X adquiriu os cinco Bitcoin por cerca de 250 dólares cada, um valor que, na altura, não levantava grandes preocupações de segurança.
Num momento pouco lúcido, o utilizador alterou a password da carteira Blockchain.com e esqueceu-se dela, simplesmente. A carteira ficou intocada desde abril desse ano e assim permaneceu durante mais de uma década.
3,5 biliões de tentativas e nenhuma solução
Ao longo desse período, o utilizador tentou recuperar o acesso recorrendo ao btcrecover, uma ferramenta de código aberto especificamente desenvolvida para a recuperação de carteiras Bitcoin.
Segundo a análise posterior feita pelo próprio Claude, foram testadas cerca de 3,5 biliões (em inglês, ~3.5 trillion) de combinações de passwords diferentes, sem qualquer resultado. A carteira permanecia inacessível e o dinheiro bloqueado.
A mudança de abordagem aconteceu há algumas semanas, quando o utilizador encontrou um antigo mnemónico que pensava poder ser a chave para resolver o problema.
Last tweet + muting, asked Claude to summarize our recovery efforts:
TLDR, tried ~3.5 trillion passwords + none worked, ended up matching an old seed phrase found in a college notebook with an old wallet file 🙂 pic.twitter.com/iOaIIVsiHd
— 🍜 (@cprkrn) May 13, 2026
Ao perceber que se tratava de uma password antiga e não da atual, o utilizador decidiu recorrer à IA, partilhando com o Claude o conteúdo completo do seu antigo computador de faculdade para que o modelo pudesse analisar tudo ao pormenor.
Graças ao Claude
Foi precisamente nessa análise exaustiva que o Claude identificou o elemento que faltava: um ficheiro de carteira antigo, datado de dezembro de 2019, que continha as chaves privadas necessárias para aceder à carteira Blockchain.com.
Ainda assim, a verdadeira descoberta foi ainda mais específica, pois o modelo encontrou uma cópia de segurança ainda mais antiga e identificou um erro na configuração da password, onde a chave partilhada e as passwords potenciais não estavam a ser combinadas corretamente pelo btcrecover.
Depois de corrigido esse problema, a carteira foi finalmente desencriptada e o acesso restabelecido, 11 anos depois.
O mnemónico encontrado acabou por ser a peça que faltava, ao fazer a correspondência com os endereços associados a esse ficheiro de carteira específico.
Curiosamente, estas pequenas descobertas não seriam suficientes per si, mas, em conjunto, permitiram desbloquear uma fortuna.
HOLY FUCKING SHIT OMG CLAUDE JUST CRACKED THIS SHIT, THANK YOU @AnthropicAI THANK YOU @DarioAmodei NAMING MY KID AFTER YOU 😍https://t.co/gObNirRDpS https://t.co/ByTdIM4d20 pic.twitter.com/xB5LUJb6Pe
— 🍜 (@cprkrn) May 13, 2026
Através do X, o utilizador não só partilhou o entusiasmo, como agradeceu à Anthropic e disse até que daria o nome do diretor-executivo da empresa, Dario Amodei, ao seu filho.
Apesar de impressionante, os 5 BTC recuperados ficam muito aquém dos 8000 BTC, atualmente avaliados em cerca de 647 milhões de dólares, que James Howells perdeu quando o disco rígido onde estavam armazenados foi acidentalmente enviado para um aterro sanitário com 1,4 milhões de toneladas de resíduos.
Recorde aqui: