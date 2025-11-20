Google alerta para falha grave no Chrome! É urgente atualizar o browser

Os utilizadores do Chrome estão em risco devido a uma ameaça grave recentemente detetada. Felizmente, já está disponível uma solução. A Google lançou uma atualização de segurança para o seu browser e recomenda que os utilizadores não esperem pelas atualizações automáticas, mas que a instalem manualmente o mais rapidamente possível para se protegerem.

Google alerta para falha no Chrome

Esta vulnerabilidade pode afetar qualquer site e permite que os atacantes acedam ao seu dispositivo sem o seu conhecimento. A falha zero-day no Chrome foi identificada como CVE-2025-13223 e descoberta por um funcionário de segurança da empresa. Trata-se de uma falha que afeta o motor V8, um componente que executa código JavaScript, permitindo aos atacantes explorá-lo ativamente em qualquer website.

Como é normal nestas situações, a Google optou por não divulgar os detalhes técnicos até que o problema esteja totalmente resolvido na atualização do browser que foi lançada. Em todo o caso, tudo indica que esta vulnerabilidade já foi explorada ativamente, e isso é preocupante por uma razão específica: é muito diferente de outras vulnerabilidades.

Esta é muito difícil de detetar, pois os atacantes podem utilizar sites que parecem funcionar normalmente, mas que foram previamente manipulados. As alterações não são imediatamente visíveis, pelo que o utilizador pode não se aperceber que está a ser atacado.

É urgente atualizar este browser

A Google enfatiza a gravidade da vulnerabilidade e recomenda que todos os utilizadores do Chrome atualizem o mais rapidamente possível. A empresa já lançou correções para as versões Windows e macOS (número de versão 142.0.7444.175) e para as versões Linux (número de versão 142.0.7444.176). Para atualizar, basta seguir os passos normais.

Primeiro, abrir o Chrome e clicar no menu de três pontos no canto superior direito. Em seguida, descer até à secção "Ajuda" e clique em "Acerca do Google Chrome". Assim que abrir, mostrará o browser atualizar automaticamente. Não sair desta página até que a atualização esteja concluída. Demora apenas alguns minutos.

Esta, porém, não é a única vulnerabilidade do Chrome que a Google teve de corrigir nos últimos meses. A empresa atualiza constantemente o seu browser com patches e correções que resolvem problemas de segurança que já foram investigados. Para evitar ser afetado, é recomendável ter cuidado com os sites que se visitam e com o conteúdo que se descarrega na plataforma.