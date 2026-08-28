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“WhatsApp do Governo” custou 600 mil euros: quase ninguém usou e tinha falhas de segurança

· Internet 8 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. PAULO PEDROSO says:
    28 de Agosto de 2026 às 13:56

    Se soubessem quanto gastam os EUA em sistemas tipo whatsapp para o POTUS e outros cargos importantes, ficavam parvos.

    Responder
  2. Eu says:
    28 de Agosto de 2026 às 14:38

    A empresa em causa, seria uma sediada no Porto?

    Responder
  3. PagaImpostos says:
    28 de Agosto de 2026 às 14:39

    O importante é adjudicar a obra e lançar o dinheiro !!

    Este António Costa começa a dar uma abada ao Sócrates no que toca a negociatas…

    Responder
  4. Ze says:
    28 de Agosto de 2026 às 14:42

    O que é feito da Amália ai?

    Responder
  5. Trumpis says:
    28 de Agosto de 2026 às 14:54

    Desde que se gaste o dinheiro todo do PRR tudo bem . Btw , quando é que vem o próximo cheque ?

    Responder
  6. Gringo Bandido says:
    28 de Agosto de 2026 às 15:51

    Construam casas, disponibilizem transportes públicos de qualidade e façam a alimentação um direito.

    Responder
  7. CuMuna says:
    28 de Agosto de 2026 às 15:53

    Podem ter a certeza que serviu para aquilo que foi concebido. E mais não digo.

    Responder

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