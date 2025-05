Mais segurança no Chrome! Browser da Google mudará sozinho as passwords fracas

O Chrome é o browser mais usado na Internet. Isso dá à Google tem a obrigação de mostrar aos restantes quais os passos que devem ser dados para garantir a máxima segurança. Depois de muitas medidas nesta área, surge agora uma nova funcionalidade. O Chrome mudará automaticamente as passwords fracas ou comprometidas.

A Google deu um novo passo para melhorar a segurança dos utilizadores. A empresa anunciou uma nova funcionalidade integrada no gestor de palavras-passe do Chrome na conferência de programadores Google I/O 2025. Graças a esta funcionalidade, o Chrome criará automaticamente uma palavra-passe forte quando detetar uma palavra-passe fraca ou comprometida.

O novo sistema tem como objetivo detetar e alterar rapidamente as palavras-passe comprometidas, em particular. Os utilizadores receberão uma notificação de que as suas palavras-passe não são seguras como resultado das verificações realizadas pelo Chrome ao efetuarem login em sites suportados.

Neste ponto, o sistema iniciará o processo de alteração automática da palavra-passe com a aprovação do utilizador. Será criada uma palavra-passe nova e forte e, em seguida, essa palavra-passe será utilizada na conta relevante. A Google planeia disponibilizar o recurso no final do ano.

A empresa realçou que o sistema só funcionará em determinados sites e com a aprovação do utilizador. A responsável da Google, Parisa Tabriz, afirmou que os utilizadores tendem a saltar esta etapa devido à laboriosidade do processo de alteração da palavra-passe e que o sistema automático eliminará este problema.

No comunicado sobre o funcionamento da funcionalidade, é afirmado que o Chrome não irá alterar as passwords sem a permissão do utilizador em circunstância alguma. Os utilizadores poderão fazer transações sabendo que estarão no controlo de todas as situações.

Especialmente em plataformas onde as palavras-passe fracas são amplamente utilizadas, espera-se que esta solução ofereça uma vantagem de segurança significativa para os utilizadores.