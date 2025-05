“Estacionamento mais flexível”: empresas vão criar uma app de pagamento universal

Se a união faz a força, uma série de empresas do Reino Unido juntou-se para criar uma aplicação de pagamento universal, procurando entregar "uma experiência de estacionamento mais flexível".

No Reino Unido, a utilização crescente de aplicações em vez de máquinas estava a frustrar os automobilistas. Conforme reportado pela imprensa britânica, os problemas de conetividade e a complexidade acrescida estavam a causar atrasos nas viagens e a forçar os condutores a escolher outros locais de estacionamento.

Na sequência de críticas generalizadas à fiabilidade e facilidade de utilização das várias aplicações de estacionamento existentes, um grupo de empresas juntou-se para partilhar uma plataforma de pagamento universal.

Atualmente, os condutores deparam-se com regras de estacionamento inconsistentes, experiências de utilização complicadas e barreiras desnecessárias a algo que deveria ser simples.

Explicou o Departamento para os Transportes (em inglês, DfT), num comunicado, esclarecendo que a resposta ao problema reside na National Parking Platform (NPP).

A novidade procura reunir os estacionamentos parceiros numa plataforma partilhada, através da qual os condutores podem pagar, utilizando qualquer uma das apps aprovadas.

Desta forma, segundo o DfT, será possível eliminar a confusão de ter várias apps instaladas, reduzir a probabilidade de multas e abrir o mercado de estacionamento a uma concorrência mais justa.

A ser gerida pela British Parking Association, a plataforma deverá funcionar "em termos claros para garantir transparência, sustentabilidade e valor público".

Segundo o departamento britânico, o governo assegurará uma monitorização constante, de modo a garantir a conformidade.

Sem calendário para um lançamento mais alargado, a NPP já foi implementada em 10 autarquias locais e já processa mais de 500.000 transações por mês.

Este governo está do lado dos condutores e empenhado em proporcionar a todos um estacionamento mais simples e mais flexível. Congratulo-me com o facto de este fantástico projeto estar a ser assumido pelo setor do estacionamento, sem custos adicionais para os contribuintes.