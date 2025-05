Inteligência invisível: sensores ultra económicos para um mundo conectado

Num mundo em que tudo se liga a tudo, a próxima revolução tecnológica pode não ser visível a olho nu. Estão a surgir sensores ultra económicos, incrivelmente pequenos e praticamente invisíveis, capazes de recolher dados essenciais em tempo real sem interferir com o ambiente ou com a rotina humana. Esta inteligência "invisível" está a redefinir o modo como interagimos com o espaço à nossa volta.