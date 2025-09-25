O que é a qualidade de dados? Conheçam as principais dimensões

A qualidade de dados refere-se ao grau em que os dados são adequados para o uso pretendido, sendo fiáveis, completos e corretos o suficiente para suportar decisões, análises ou operações.

Para avaliar a qualidade de dados, usa-se um conjunto de dimensões (critérios que ajudam a medir e melhorar os dados).

As principais dimensões de qualidade de dados (as mais reconhecidas em padrões como ISO 8000, DAMA-DMBOK e Gartner) são:

Principais dimensões da qualidade de dados

Precisão (Accuracy)

Os dados representam corretamente a realidade ou o valor real.

Ex.: O endereço de um cliente está escrito corretamente e corresponde ao local verdadeiro.

Completude (Completeness)

Todos os dados necessários estão presentes.

Ex.: Um registo de cliente contém nome, morada, telefone e NIF — sem campos em branco.

Consistência (Consistency)

Os dados são coerentes entre diferentes sistemas, bases ou fontes.

Ex.: A data de nascimento de um cliente é igual na base de dados de CRM e no sistema de faturação.

Atualidade / Atualização (Timeliness)

Os dados estão atualizados e refletem o estado mais recente.

Ex.: O número de telefone do cliente está atualizado após uma mudança.

Validade / Conformidade (Validity / Conformance)

Os dados respeitam regras, formatos e domínios pré-definidos.

Ex.: Um código postal tem o formato “0000-000” em Portugal.

Unicidade (Uniqueness)

Não existem registos duplicados para a mesma entidade.

Ex.: Cada cliente tem apenas um ID único no sistema.

Integridade (Integrity)

As relações entre dados estão corretas e preservadas.

Ex.: Uma encomenda está sempre associada a um cliente existente.

Relevância (Relevance) (opcional, mas cada vez mais usada)

Os dados são úteis e adequados para a finalidade a que se destinam.

Ex.: Não é relevante armazenar dados sobre o estado civil se não forem usados em nenhum processo.

Acessibilidade / Disponibilidade (Accessibility)

Os dados estão disponíveis e facilmente acessíveis quando necessário.

Ex.: Os utilizadores autorizados conseguem aceder aos dados sem obstáculos técnicos.

Auditabilidade / Rastreabilidade (Traceability) (opcional)

É possível rastrear a origem e as alterações dos dados.

Ex.: Saber quem modificou um registo e quando isso ocorreu.

As seis dimensões mais usadas no dia a dia são: Precisão, Completude, Consistência, Atualidade, Validade, e Unicidade.

A qualidade dos dados é essencial para garantir decisões corretas, processos eficientes e análises fiáveis. Avaliá-la através de dimensões permite identificar falhas e implementar melhorias contínuas. Quando os dados são exatos, completos, coerentes, atualizados e relevantes, tornam-se um ativo estratégico, reduzindo riscos e aumentando o valor da informação para a organização.