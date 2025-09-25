Microsoft Flight Simulator prepara descolagem histórica no PS5

O anúncio surpreendeu muitos jogadores: Microsoft Flight Simulator 2024 vai chegar ao PlayStation 5 já no dia 8 de dezembro de 2025. Uma decisão que abre as asas do simulador de voo mais icónico para um público ainda mais vasto, trazendo consigo novidades técnicas e uma promessa de imersão sem precedentes no ecossistema da Sony.

Três décadas a fazer voar gerações

O nome Microsoft Flight Simulator não é novo. A sua primeira versão nasceu nos anos 80, fruto da visão da SubLOGIC e mais tarde da Microsoft, que transformou um programa simples num dos simuladores mais complexos e respeitados da indústria.

Ao longo de décadas, cada versão trouxe avanços: gráficos mais realistas, meteorologia dinâmica, tráfego aéreo em tempo real, mapas de satélite e uma comunidade apaixonada que sempre o manteve vivo. O grande salto deu-se em 2020, com o relançamento que combinava fotogrametria, dados da nuvem e milhões de quilómetros quadrados de terreno fielmente recriado.

Com o Microsoft Flight Simulator 2024, a franquia expandiu ainda mais os horizontes, introduzindo sistemas de carreira, novas aeronaves, operações profissionais como missões de resgate, combate a incêndios e transporte de carga, tudo apoiado em tecnologia de última geração.

Hoje, estima-se que mais de 12 milhões de jogadores em todo o mundo já tenham experimentado a série, seja no PC, Xbox ou através do Game Pass, com picos de dezenas de milhares de utilizadores simultâneos no Steam aquando do lançamento da versão 2024.

As novidades para o PlayStation 5

A chegada ao PS5 não será apenas uma conversão direta: o simulador foi adaptado para aproveitar o máximo do hardware e do DualSense.

Entre as inovações destacam-se:

Gatilhos adaptativos (hápticos) que reproduzem resistência consoante a velocidade e as superfícies;

Comunicações de tráfego aéreo pelo altifalante do comando, aumentando a imersão;

Controlo giroscópico, lightbar e touchpad configurável, acrescentando novas formas de pilotar;

Compatibilidade futura com PS VR2, através de uma atualização gratuita em 2026, para transformar a experiência num cockpit totalmente em realidade virtual.

O jogo trará consigo o seu vasto conteúdo: mais de 40 mil aeroportos recriados, 60 mil helipontos e um planeta inteiro modelado com base em dados reais, para voar em tempo real com tráfego aéreo global.

Uma nova descolagem

O impacto deste lançamento é claro: o PlayStation 5 abre as portas a uma comunidade que até agora estava afastada da simulação de voo da Microsoft.

Para os fãs de aviação, significa poder levantar voo sem precisar de um PC de alto desempenho ou de uma Xbox. Para a própria franquia, é mais um passo que reforça o estatuto de Microsoft Flight Simulator como o simulador mais abrangente e popular de sempre.

Em dezembro, todos os olhos, e asas, estarão apontados para a nova pista: a da PlayStation.