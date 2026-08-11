Bergwerk, um Sim que leva os jogadores às profundezas da mineração

Os simuladores continuam a explorar novos territórios e o próximo grande desafio promete levar os jogadores centenas de metros abaixo da superfície, com Bergwerk.

Anunciado pela Aerosoft e pela Hindsight Studios, Bergwerk - A Mining Sim coloca os jogadores no comando de uma empresa mineira de carvão, oferecendo uma experiência que combina gestão empresarial, construção, exploração subterrânea e operação de maquinaria pesada. O jogo está previsto para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

A aventura decorre na região fictícia alemã de Grubental, onde tudo começa de forma modesta. Com apenas um pequeno terreno e ferramentas básicas, o objetivo passa por criar uma exploração mineira capaz de competir na indústria global do carvão. À superfície, os jogadores terão de planear cuidadosamente a disposição das infraestruturas, construindo torres de extração, armazéns, unidades de processamento e outras instalações essenciais para o crescimento da empresa.

É, contudo, nas profundezas da terra que Bergwerk - A Mining Sim procura distinguir-se. À medida que novos poços são escavados, os jogadores descobrem minas geradas proceduralmente, garantindo que cada partida apresenta uma configuração diferente. As jazidas variam em dimensão e qualidade, obrigando a adaptar constantemente a estratégia de exploração e a planear uma complexa rede de galerias, túneis e sistemas de transporte sem recorrer a grelhas ou percursos pré-definidos.

O realismo assume um papel central na experiência. Não basta escavar em busca de carvão: será necessário reforçar os túneis para evitar desabamentos, gerir a distribuição de energia, controlar a ventilação, remover gases perigosos, assegurar o abastecimento de água e reduzir a acumulação de poeiras. Cada decisão influencia diretamente a segurança dos trabalhadores e a eficiência da produção, tornando a gestão subterrânea tão importante como a exploração dos recursos.

O processo de extração também evolui ao longo da campanha. Os primeiros trabalhos recorrem a métodos tradicionais, utilizando picaretas e explosivos, mas o crescimento da empresa permite desbloquear técnicas modernas, como a exploração por longwall ou room-and-pillar. Em paralelo, os jogadores poderão assumir o controlo de mais de quinze veículos e máquinas pesadas, incluindo comboios mineiros, pás carregadoras, veículos de transporte, elevadores de poço e até um camião MAN TGX licenciado para as operações à superfície.

A logística surge igualmente como um dos pilares da jogabilidade. O carvão terá de percorrer um longo caminho desde as galerias subterrâneas até às instalações de processamento, recorrendo a tapetes rolantes, sistemas ferroviários, elevadores de carga e camiões. A manutenção da frota será indispensável, já que o desgaste dos equipamentos, as avarias e os períodos de reparação podem afetar significativamente a produtividade da exploração.

Fora da mina, a componente económica promete acrescentar outra camada de profundidade. O mercado do carvão reage a uma economia dinâmica, obrigando os jogadores a decidir o momento ideal para vender a produção, contrair empréstimos para financiar a expansão e investir em maquinaria mais eficiente ou em novas infraestruturas. O ciclo entre produção, investimento e crescimento procura recriar os desafios de gerir uma empresa mineira moderna.

Com um mundo sandbox, ciclos de dia e noite, condições meteorológicas variáveis e minas geradas proceduralmente, Bergwerk - A Mining Sim pretende oferecer uma elevada capacidade de repetição, incentivando cada jogador a desenvolver a sua própria estratégia de expansão.

Embora o género dos simuladores tenha conquistado popularidade graças a títulos dedicados à agricultura, construção ou transporte, Bergwerk - A Mining Sim aposta num cenário muito menos explorado pelos videojogos. A combinação entre gestão empresarial, engenharia subterrânea e simulação detalhada da atividade mineira poderá torná-lo numa proposta particularmente interessante para quem procura uma experiência exigente e rica em sistemas interligados.

O lançamento está previsto para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, embora a Aerosoft ainda não tenha anunciado uma data de estreia.