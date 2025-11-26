Spotify prepara mudança importante que ninguém quer

É matemático! A cada poucos meses, o Spotify e os seus preços de subscrição voltam a fazer ter a atenção que ninguém quer e por boas notícias. O último leak sobre o serviço dá uma ideia do que poderá acontecer já no início de 2026: um aumento de preço.

Spotify prepara mudança importante

A informação chega dos Estados Unidos, um dos poucos mercados onde o serviço não atualiza os seus preços desde o último aumento, há alguns meses. Não sabemos, no entanto, se isso significa que o preço só vai subir nos Estados Unidos. Embora pareça bastante claro que o Spotify vai aumentar o preço nos EUA, não é claro se este aumento se irá refletir no resto do mundo logo a seguir.

Independentemente do serviço que se analise, os valores raramente coincidem em dólares e euros, o que leva a crer que a empresa poderá reajustar os preços no resto do mundo em breve. No Verão passado, na Europa e em grande parte do mundo, o preço do plano individual mensal foi reajustado, um aumento sempre indesejado pelos utilizadores e que sucede a vários anos de constantes reajustes.

O Spotify é o serviço de música líder em grande parte do mundo. Claro que existem alternativas, mas não oferecem a mesma qualidade nem um catálogo tão vasto. O seu maior concorrente é o YouTube Music, um serviço um pouco mais caro que inclui também a remoção dos anúncios do YouTube e conteúdos exclusivos.

Um aumento dos preços que ninguém quer

O serviço da Google custa atualmente 7,99 €, menos um euro do que o plano básico do Spotify. Se a empresa decidir aumentar novamente o preço, a diferença para o YouTube Premium aumentará ainda mais, tornando este pequeno custo extra, ou até o mesmo valor, justificável para ver vídeos sem anúncios.

O Spotify está a entrar em território perigoso. Embora tudo fique mais caro a cada ano, aumentos de preços como este, em rápida sucessão, podem prejudicar o serviço. Entretanto, a empresa afirma que esta medida é necessária para manter as margens de lucro dos artistas.

Por enquanto, temos de esperar, porque embora o aumento de preço do Spotify esteja praticamente confirmado nos Estados Unidos, não sabemos se a atualização afetará em breve o resto do mundo. É improvável que o serviço continue a custar o valor atual indefinidamente, mas a questão é quando é que o preço voltará a subir.