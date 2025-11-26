Conheça o reboque que adiciona 300 km de autonomia ao seu carro elétrico

Como é sobejamente sabido, um dos pontos fracos das viagens do carro elétrico é ter de esperar, no mínimo, 20 minutos para uma carga rápida numa estação de serviço. E se esse processo, ou uma alternativa, pudesse durar apenas 2 minutos?

Este "ideia" poderá levantar várias questões, alguma até mais pertinentes, na ótica da viabilidade. Mas, há quem veja total utilidade.

O desafio das longas viagens em carros elétricos

Hoje, realizar uma viagem longa em carro elétrico continua a ser um desafio, embora muito menos stressante do que há alguns anos.

As autonomias têm aumentado, as capacidades de recarga melhoram e os pontos de carga rápida tornam-se mais comuns.

Apesar dos avanços, os tempos de recarga continuam superiores ao abastecimento de veículos de combustão interna.

Na China, uma solução muito popular são as estações de troca de baterias, tecnologia ainda pouco difundida na Europa, mas com potencial de crescimento.

EP Tender: a alternativa francesa que pode mudar tudo

Outra alternativa surge com o EP Tender, criado por uma startup francesa, capaz de transformar por completo as viagens em carros elétricos.

Trata-se de um reboque que se acopla ao veículo e acrescenta cerca de 300 quilómetros de autonomia.

Como funciona o reboque de 300 km e instalação necessária

O condutor pode simplesmente trocar o reboque por outro totalmente carregado e seguir viagem, processo que levará cerca de dois minutos, sem recorrer a carregadores e sem afetar a bateria original.

A startup Far-a-Day tem evoluído esta tecnologia. No início, o reboque incluía um extensor de autonomia a gasolina, mas agora utiliza uma bateria de 60 kWh que garante 300 quilómetros.

Em contrapartida, o reboque pesa meia tonelada, mede 1,30 metros de comprimento e exige a instalação de um kit especial, de cerca de 600 euros, para permitir o reboque e a ligação elétrica.