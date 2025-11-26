Conheça o reboque que adiciona 300 km de autonomia ao seu carro elétrico
Como é sobejamente sabido, um dos pontos fracos das viagens do carro elétrico é ter de esperar, no mínimo, 20 minutos para uma carga rápida numa estação de serviço. E se esse processo, ou uma alternativa, pudesse durar apenas 2 minutos?
Este "ideia" poderá levantar várias questões, alguma até mais pertinentes, na ótica da viabilidade. Mas, há quem veja total utilidade.
O desafio das longas viagens em carros elétricos
Hoje, realizar uma viagem longa em carro elétrico continua a ser um desafio, embora muito menos stressante do que há alguns anos.
As autonomias têm aumentado, as capacidades de recarga melhoram e os pontos de carga rápida tornam-se mais comuns.
Apesar dos avanços, os tempos de recarga continuam superiores ao abastecimento de veículos de combustão interna.
Na China, uma solução muito popular são as estações de troca de baterias, tecnologia ainda pouco difundida na Europa, mas com potencial de crescimento.
EP Tender: a alternativa francesa que pode mudar tudo
Outra alternativa surge com o EP Tender, criado por uma startup francesa, capaz de transformar por completo as viagens em carros elétricos.
Trata-se de um reboque que se acopla ao veículo e acrescenta cerca de 300 quilómetros de autonomia.
Como funciona o reboque de 300 km e instalação necessária
O condutor pode simplesmente trocar o reboque por outro totalmente carregado e seguir viagem, processo que levará cerca de dois minutos, sem recorrer a carregadores e sem afetar a bateria original.
A startup Far-a-Day tem evoluído esta tecnologia. No início, o reboque incluía um extensor de autonomia a gasolina, mas agora utiliza uma bateria de 60 kWh que garante 300 quilómetros.
Em contrapartida, o reboque pesa meia tonelada, mede 1,30 metros de comprimento e exige a instalação de um kit especial, de cerca de 600 euros, para permitir o reboque e a ligação elétrica.
Já seria de esperar que iria surgia uma power bank para os carros….
Mas já era possível adicionar um gerador a gasolina há muito tempo
A anedota faz-se por ela.
Podiam disponibilizar a box usada na NASA de fusão a frio ( do tamanho de um pneu ) com energia limpa para 20 anos… ( Ou pensam que a estação internacional anda a painéis solares com aquilo tudo ligado? Continuam a dar ao povo amendoins em vez de trufa…
Fusão a frio não existe ainda. Pons e Fleischmann apenas obtiveram reação quimica, não detectaram neutrões libertados. Ainda estamos num modelo inicial de fusão nuclear, longe de uma fusão nuclear a frio .
Ficava a matar com um cão robot preso debaixo 😉
O próprio reboque vai ter influência na autonomia. Um carro a puxar um reboque desses vai gastar mais.
Até admitia uma cena dessas para viagens e com mais espaço para guardar coisas e no mínimo extra 1500Km de autonomia, assim isso só pode ser uma brincadeira…
Super prático para estacionar e especialmente para aceder á bagageira 😉
Atrelado com autonima de 300km a velocidades de 160km/h e que carrega em pouco mais de 2 minutos?
Dentro do atrelado não está nenhuma bateria, está o próprio JL!
😀