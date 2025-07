Portugal já tem 14 mil estações 5G! Qual a operadora que tem mais?

No final do 1.º trimestre de 2025, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 13 954 estações. Saiba qual a operadora que tem mais?

Vodafone é a operadora com o maior número de estações de base 5G (4839)

As estações de base 5G encontram-se espalhadas por 308 concelhos (a totalidade dos concelhos no país) e por 2290 freguesias (74,1% das freguesias no país). Em termos gerais, os três operadores históricos dispõem de estações na quase totalidade dos concelhos. A DIGI passou a estar presente em 249 concelhos (80,8% do total).

Apesar de mais de metade (58,3%) das freguesias de Portugal serem consideradas de baixa densidade (excluindo as freguesias das Regiões Autónomas), nessas freguesias estão instaladas apenas 31,4% das estações (ou 4377 estações).

No final do 1.º trimestre de 2025 a Vodafone passou a ser o operador com o maior número de estações de base 5G instaladas (4839), seguido pela NOS (4804), pela DIGI (2385) e pela MEO (1922). Em comparação com igual período do ano anterior, a MEO registou um aumento de 30% de estações de base 5G (+444 estações), a Vodafone aumentou 26,8% (+1023 estações) e a NOS 2,1% (+99 estações).

As estações móveis 5G representam um quarto do total de estações móveis instaladas. A NOS era o operador com o maior peso de estações 5G no total de estações instaladas por operador (32,4%), seguida da Vodafone (27,6%), da DIGI (23,1%) e da MEO (15%).

No que se refere à tecnologia 3G, a MEO referiu ter concluído o desligamento desta tecnologia no dia 31 de janeiro de 2024. A NOS e a Vodafone anunciaram estar em processo de desligamento da tecnologia 3G das suas redes, tendo a NOS desligado a totalidade das estações com esta tecnologia neste trimestre. No caso da Vodafone, é visível o acentuado decréscimo da no número de estações base 3G em relação ao trimestre anterior (-70%). A DIGI arrancou com a sua oferta comercial sem tecnologia 3G.