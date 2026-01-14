Galaxy S26 bate iPhone nos primeiros testes! Samsung traz novos problemas à Apple?

Ao contrário do Galaxy S25, apresentado no final de janeiro, teremos de esperar mais um pouco pelo Galaxy S26, agora previsto para o final de fevereiro. Ao que tudo indica, a Samsung está a aproveitar este tempo extra para melhorar o Galaxy S26, como demonstra a divulgação dos primeiros resultados do Geekbench.

Galaxy S26 bate iPhone nos primeiros testes

Quando se usa a aplicação Geekbench, os resultados são automaticamente enviados para a sua base de dados pública, sendo uma boa forma de ter uma ideia do desempenho que estes dispositivos terão, embora, como sempre, a experiência na utilização diária possa ser diferente. Ainda assim, os números destes resultados são muito bons, mas o mais interessante é a forma como a Samsung está a conduzir os testes.

Para começar, uma unidade do Galaxy S26 obteve 3.378 pontos no teste single-core e 11.097 pontos no multi-core. Isto é muito competitivo em comparação com os 3.559 e 10.854 pontos alcançados por um Xiaomi 17 Ultra, por exemplo. Pouco depois, outro Galaxy S26 obteve 3.815 pontos em single-core e 11.555 pontos em multi-core.

Estes números são melhores do que os obtidos pelo iPhone 17 Pro Max, que atinge normalmente cerca de 3.600 pontos em single-core e 9.200 pontos em multi-core. O interessante nos testes é que demonstram que foram realizados em diferentes circunstâncias e frequências, e não apenas nas melhores situações e com a potência máxima.

Samsung traz novos problemas à Apple

Isto indica que a Samsung está a focar-se em alcançar um bom desempenho com diferentes perfis de energia. Estes podem ser utilizados dependendo das necessidades do utilizador. A terceira unidade testada demonstra isso mesmo: trata-se de um Galaxy S26 Ultra, que teve a sua frequência máxima limitada a apenas 4,19 GHz, quando se espera que este processador atinja os 4,74 GHz, e que possuía apenas 12 GB de RAM.

Com esta limitação, o dispositivo obteve 3.466 pontos no teste de núcleo único e 11.035 pontos no teste de múltiplos núcleos; um desempenho muito competente tendo em conta as circunstâncias, e um número que diz muito sobre o que ele poderia alcançar sem estas limitações.

Todos os dispositivos testados utilizavam o novo Snapdragon 8 Gen 5 na sua versão "For Galaxy", exclusiva para telemóveis Samsung e com melhorias únicas em comparação com outros smartphones com o mesmo chip. Embora inicialmente a diferença entre estes modelos "for Galaxy" fosse mínima, aos poucos a Samsung e a Qualcomm encontraram formas de os tornar mais exclusivos e melhores para os telemóveis Galaxy.