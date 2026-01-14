PplWare Mobile

Galaxy S26 bate iPhone nos primeiros testes! Samsung traz novos problemas à Apple?

Android

Autor: Pedro Simões

  1. Miguel says:
    14 de Janeiro de 2026 às 11:38

    Traduzindo: Produto não lançado causa problemas a produto que está no mercado há vários meses e que tem vendido que nem pão quente.

    • A noção says:
      14 de Janeiro de 2026 às 12:45

      Não existe um problema, porque quem quer Android tem os olhos bem abertos e não se mete no iOS. Quem está em iOS tem os olhos tão fechados e dificilmente irá mudar para Android só porque os resultados da performance são melhores. Eu se perguntar a QUALQUER dono de iPhone se sabe se o dele é mais rápido que o Qualcomm XPTO ele não faz a mais pálida ideia, nem de quanta RAM tem, etc. Aliás, nem eles nem >95% dos donos de um terminal Android, a maioria dá um tiro no escuro. Só os Geeks é que sabem sequer que chip está no terminal, a maioria compra porque é “mais rápido que o anterior” e quer que a foto do Instagram esteja porreira.

