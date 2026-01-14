Sabia que pode ter uma conta à ordem por apenas até 5,37 € por ano?

Num contexto em que as comissões bancárias continuam a pesar no orçamento das famílias, o Banco de Portugal relembra que existe uma solução simples e legal para quem quer reduzir custos: a Conta de Serviços Mínimos Bancários (SMB).

Esta conta permite ter acesso aos serviços bancários essenciais por um valor máximo anual de apenas 5,37 euros, um montante significativamente inferior ao que é cobrado na maioria das contas à ordem tradicionais.

O que são os Serviços Mínimos Bancários?

A Conta de Serviços Mínimos Bancários foi criada para garantir que qualquer cidadão pode ter acesso a uma conta bancária funcional, sem comissões excessivas. Trata-se de uma conta à ordem com um conjunto de serviços básicos incluídos.

Entre os serviços disponíveis estão:

Conta de depósito à ordem

Cartão de débito

Levantamentos de numerário em caixas automáticos

Pagamentos de bens e serviços

Débitos diretos

Transferências bancárias (incluindo digitais)

Acesso ao homebanking

Tudo isto com um custo anual fortemente limitado por lei.

O valor máximo que os bancos podem cobrar por esta conta corresponde a 1% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS). Em 2026, esse valor traduz-se num teto máximo de 5,37 euros por ano.

Quem pode aderir?

A Conta de Serviços Mínimos Bancários pode ser solicitada por:

Pessoas que não tenham nenhuma outra conta à ordem em seu nome

Pessoas que tenham apenas uma conta à ordem e queiram convertê-la para serviços mínimos

É possível converter uma conta existente numa conta de serviços mínimos e o banco não pode recusar sem motivo válido.