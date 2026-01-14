PplWare Mobile

Depois de 7 dias offline, Starlink disponibiliza acesso gratuito à Internet no Irão. Mas…

· Internet 1 Comentário

Fonte: CNN

Neste artigo: , ,

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Inculto says:
    14 de Janeiro de 2026 às 13:52

    Espero que seja este ano que o Ser humano olhe para os países que teem os ideologistas esquerdistas caviar ( aqueles que tudo teem menos o povo) e eliminem de uma vez por todas a tentativa de manipular informações… Controlar as redes sociais é mais uma ditadura que a Europa quer fazer ( com o Abalo do nosso maçónico cara de Dodot e voz de cana rachada…) Não se esqueçam da era dourada dos hospitais vazios e ambulâncias á porta, médicos/ enfermeiros a fazer videos com danças no tiktok com pessoal a morrer em casa …Não acordem agora que não vão acordar mais… Espero que a minha opinião como está no Art 37 da CRP não seja censurada… Não se esqueçam que agora estão vivos mas a energia nunca se perde…( O corpo morre mas o resto vai para onde a vossa energia estiver direcionada)…

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube