iOS 26.3 chegou e Apple abre as portas do seu ecossistema por pressão da União Europeia

A Apple acaba de lançar o iOS 26.3, uma atualização que, embora apresentada oficialmente como um pacote de correções de segurança e estabilidade, traz mudanças profundas na forma como o iPhone interage com dispositivos de terceiros.

Mais simples mudar do iPhone para o Android

Pressionada pelas regulamentações do Digital Markets Act (DMA) na União Europeia, a tecnológica de Cupertino está finalmente a tornar o seu ecossistema mais permeável, facilitando a transição para o Android e melhorando a compatibilidade com acessórios que não ostentam o logótipo da maçã.

Uma das novidades mais significativas desta versão é a ferramenta nativa que permite transferir quase todos os dados de um iPhone para um smartphone Android diretamente. O processo, realizado via ligação Wi-Fi direta durante a configuração do novo dispositivo, abrange fotos, mensagens, notas, contactos e até o número de telefone em casos de utilização de eSIM. Esta medida remove uma das maiores barreiras de saída para os utilizadores que pretendem mudar de plataforma.

iOS 26.3 abre ao sistema a outro hardware

Além da mobilidade de dados, o iOS 26.3 introduz melhorias drásticas na interação com hardware externo. Seguindo as exigências europeias, a Apple permite agora que auriculares de outras marcas utilizem o sistema de emparelhamento por proximidade, garantindo a mesma experiência fluida e “mágica” que até aqui era exclusiva dos AirPods.

De igual forma, os smartwatches de outras marcas passam a ter acesso ao encaminhamento de notificações do sistema, permitindo-lhes interagir com alertas da mesma forma que um Apple Watch. Segundo a Comissão Europeia, este é “mais um passo em direção a um ecossistema digital mais interligado, em benefício de todos os cidadãos da UE”.

Claro que a Apple também corrigiu bugs

Contudo, esta abertura tem contornos geográficos e técnicos específicos. A funcionalidade de encaminhamento de notificações, por exemplo, parece estar restrita a uma utilização exclusiva: se ativada para um relógio de terceiros, o Apple Watch deixará de as receber. Como refere a documentação da Apple, “as notificações podem ser encaminhadas para um acessório de cada vez”.

Esta atualização já está disponível para todos os modelos compatíveis, desde o iPhone 11 e o iPhone SE de segunda geração até aos dispositivos mais recentes, marcando um ponto de viragem na estratégia de “jardim murado” da Apple em solo europeu.