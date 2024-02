O Android 15 vai esconder os seus códigos mais sensíveis para estar mais protegido

Revelado pela Gogole de forma quase surpreendente no final da passada semana, o Android 15 está ainda a ser descoberto de forma lenta. Todos os que têm acesso a esta primeira versão estão a procurar as novidades e a revelá-las. A mais recente descoberta mostrou que o Android 15 vai esconder os códigos mais sensíveis para estar mais protegido.

Android 15 vai esconder os seus códigos

Manter as contas seguras é um trabalho constante. É por isso que a utilização de autenticação de dois fatores (2FA) é algo essencial. Estes códigos adicionam uma segurança extra. No entanto, alguns métodos usados para enviar esses códigos não são os mais seguros. Na verdade, isso pode mudar com o Android 15, como sugerem entradas no seu código-fonte.

Uma forma comum de receber códigos 2FA é por mensagem de texto ou e-mail. Embora fáceis de usar, esses métodos permitem que os códigos possam ser intercetados. No entanto, conforme está já no código do Android 15, estes vão passar a ser protegidos no sistema da Google e assim serem mantidos confidenciais.

A Google estará a adicionar uma nova permissão chamada "RECEIVE_SENSITIVE_NOTIFICATIONS". Esta traz uma nova restrição, ficando a informação disponível apenas para algumas apps do Android 15. Este recurso funcionará em conjunto com a API "NotificationListenerService" do Android, que permite que as notificações sejam lidas. Esta API não é ativada automaticamente e precisa ser ativada manualmente.

Forma simples da Google garantir segurança

Parte do código também indica que o Android 15 pode ter um recurso chamado "OTP_REDACTION". Este permitirá esconder códigos 2FA diretamente no ecrã de bloqueio. O NotificationListenerService do Android pode ser muito poderoso, tornando-o uma ferramenta valiosa para apps maliciosas obterem acesso a dados confidenciais.

Este novo recurso impedirá que apps não confiáveis ​​leiam as notificações que tenham dados confidenciais, como códigos OTP para fazer a autenticação em qualquer serviço. Essencialmente, o Android pode dar mais controlo aos utilizadores sobre quais as informações que cada apps pode ter ou não ver.

Ao serem somadas estas novidades, fica claro que a Google trabalha para melhorar significativamente a segurança no Android 15. Esta novidade vem garantir uma camada de segurança única e que bloqueia o acesso a uma da informação mais sensível que pode ter no seu smartphone, com implicações grandes se forem comprometidas.