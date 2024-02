Afinal a bateria do iPhone 15 dura muito mais do que a Apple esperava

A análise constante que a Apple faz aos seus seis equipamentos tem permitido encontrar alguns problemas e reagir a estes de forma imediata. Claro que nem todos são negativos, como agora foi descoberto. A Apple reavaliou a bateria do iPhone 15 e descobriu que afinal esta dura muito mais do que se esperava.

Bateria do iPhone 15 dura mais que o esperado

Além das alterações nas configurações de integridade da bateria no iOS 17.4, a Apple tem mais novidades sobre a bateria do iPhone para partilhar. A empresa afirma que está a atualizar a vida útil da bateria do iPhone 15 e do iPhone 15 Pro.

A Apple disse inicialmente que a bateria do iPhone 15 reteria até 80% da capacidade original após 500 ciclos completos de carga. Agora, a empresa revelou que o iPhone 15 pode reter 80% da sua capacidade original em 1.000 ciclos completos de carga.

Apple refez os testes nos seus smartphones

A Apple afirma que os seus testes envolveram carregar e descarregar a bateria 1.000 vezes em circunstâncias específicas que representam os casos de uso comuns. A melhoria deve-se ao fato de a Apple fazer atualizações contínuas nos componentes da bateria e nos sistemas de gestão de energia ao longo dos anos.

Diz a Apple que esta mudança na vida útil da bateria se aplica apenas ao iPhone 15, Plus, Pro e Pro Max. Os modelos anteriores do iPhone continuam classificados como retendo até 80% da capacidade em 500 ciclos completos de carga. A empresa acrescenta, no entanto, que também está a investigar os modelos de iPhone mais antigos.

Uma informação simples de verificar no iOS

Se possui um iPhone 15, pode verificar a contagem do ciclo de carga da bateria na app das definições e assim obter ainda mais informações. De salientar que a Apple não mostra informações sobre o ciclo da bateria em modelos de iPhone mais antigos.

A partir de junho de 2025, os smartphones e tablets presentes na UE receberão uma nota (A a G). Esta vai indicar a sua eficiência energética, longevidade da bateria, proteção contra poeira e água e resistência a quedas acidentais. A longevidade da bateria requer pelo menos 800 ciclos de carregamento, mantendo pelo menos 80% da sua capacidade original. Isto ajuda a explicar a razão de a Apple começar a testar novamente a saúde dos seus dispositivos a longo prazo.