Apple lança as primeiras betas públicas do iOS 18, iPadOS 18, entre outros

Tal como avançamos, depois da Apple ter lançado uma atualização à beta 3 do iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, estava iminente o lançamento da primeira versão beta pública dos vários sistemas. E aqui estão eles!

A Apple disponibilizou hoje as primeiras versões beta do iOS 18 e do iPadOS 18 aos testadores beta públicos, levando o novo software ao público em geral pela primeira vez desde a WWDC em junho.

Até à data, a Apple disponibilizou três versões beta para programadores e a primeira versão beta pública inclui o mesmo conteúdo da terceira versão beta para programadores.

Os testadores beta públicos que se inscreveram no programa de testes beta da Apple podem descarregar as atualizações do iOS 18 e iPadOS 18 indo a Definições > Geral > Atualização de software e selecionando a opção iOS 18 Public Beta.

O que ainda está para vir no iOS 18

O iOS 18 introduz a Apple Intelligence, que são funcionalidades de IA profundamente integradas no sistema operativo. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis neste momento, mas já há várias ferramentas que estão disponíveis.

Tenham só atenção que esta versão ainda contém bugs, e que podem comprometer o desempenho normal do seu dispositivos Apple.

Vamos às novidades:

Como personalizar e utilizar a nova Central de controlo

Temos apostado em mostrar, passo a passo, como poderá, dentro de umas semanas, tirar proveito das muitas novidades introduzidas pelo iOS 18. Venha conhecer as melhorias numa área que recebeu mais atenção da Apple, a Central de controlo.

Central de controlo

Finalmente é possível utilizar lembretes no Calendário Apple

Temos, ao longo de vários artigos, explicado detalhadamente algumas das muitas novidades do iOS 18, e mostrado como este sistema operativo traz uma mão cheia de pequenas grandes utilidades. Hoje vamos falar nos Lembretes dentro do Calendário.

Lembretes

Botão Ação do iPhone 15 Pro fica mais poderoso no iOS 18

A Apple introduziu um novo botão nos iPhones 15 Pro e Pro Max. Têm a capacidade de executar tarefas diretas, e até podemos transformar ações mais complexas em simples toques nesse botão, recorrendo aos Atalhos. O Botão Ação, contudo, no iOS 18 ganhou ainda mais poder. Vamos ver o que há de novo.

Botão Ação

Agora já pode partilhar as chaves Wi-Fi através de um código QR

Os mais críticos dirão que o Android tem esta opção há mais de 10 anos... e têm razão. Contudo, a Apple apostou em proporcionar outra forma simples de partilhar a palavra-passe das redes, como mostrámos aqui. Mais tarde, criou uma opção na app Atalhos que permitia partilhar estas credenciais via código QR, mas não era uma app "nativa". Com o iOS 18, a coisa mudou.

Código QR

O iOS 18 oferece agora um botão de desligar dedicado

Um dos principais recursos do iOS 18 é uma nova Central de Controlo que coloca muito mais recursos na ponta dos dedos.

Uma adição desconhecida à nova Central de controlo é um botão desligar no canto superior direito. Se premir esse botão, aparece no ecrã o botão deslizante de ligar/desligar para poder desligar o iPhone.

Desligar

iOS 18 traz ao iPhone um teclado multilíngua

O iOS 18 traz ao iPhone um leque enorme de pequenas e grandes novidades. Podem não ser funcionalidades de encher o cartaz, mas no dia a dia são incrivelmente úteis. Como, por exemplo, o novo teclado multilíngua.

teclado multilíngua

Como bloquear e ocultar aplicações do iPhone

Esta nova funcionalidade é muito importante. Quer isto dizer que a partir do novo sistema operativo, o utilizador terá a facilidade de desbloquear o iPhone e entregá-lo a alguém para que veja alguma coisa, sabendo que essa pessoa não conseguirá abrir as aplicações que bloqueou.

Bloquear e ocultar apps

Substitua ou remova os ícones da lanterna e câmara no Ecrã bloqueado do iPhone

Hoje mostramos como remover ou substituir os atalhos da lanterna e da câmara no Ecrã bloqueado do iPhone. Pode não colocar nada, como pode simplesmente colocar outras aplicações, como a app Traduzir, Calculadora, Shazam, Dados móveis, Carteira e muito mais.

Remover ou substituir atalhos

Como utilizar as Indicações de movimento do veículo no iOS 18 para reduzir o enjoo

Introduzido na última versão beta para programadores do iOS 18, a funcionalidade Indicações de movimento do veículo reduz o enjoo quando está a ler o iPhone em viagem. Veja como o pode ativar.

Reduzir o enjoo

Apple renova e melhora a interface do iCloud no iOS 18

A secção de bateria das Definições no iOS 18 mostra agora quando o iPhone está ligado a um carregador lento.

Além de dar aos utilizadores mais opções relativamente aos limites de carregamento, o novo iOS 18 da Apple inclui um detalhe sobre as velocidades de carregamento. É mostrado especificamente na secção de bateria das Definições, na secção que detalha a utilização da bateria.

Interface bateria

No iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, a Apple renovou a secção iCloud da Conta Apple (anteriormente Apple ID) que está disponível na aplicação Definições. A interface redesenhada tem muitas das mesmas funcionalidades, mas a “Armazenamento” torna mais claro como o espaço está a ser utilizado

Secção iCloud

Além destas, existem outras novidades, que fomos também partilhando ao longo deste tempo desde a beta 1. Hoje, para além do iOS 18, iPadOS 18, a Apple lançou também a primeira beta pública do watchOS 11‌, tvOS 18 e macOS Sequoia.