Neuralink: primeiro paciente humano consegue mexer rato de computador só com pensamento

O plano da Neuralink é ambicioso e quer quebrar algumas barreiras. A empresa de Elon Musk espera em breve criar uma interface direta para o cérebro, abrindo assim caminho para uma realidade totalmente diferente. Com os testes em humanos já iniciados, surge agora a notícia de que o primeiro paciente humano consegue mexer rato de computador apenas com pensamento.

Consegue mexer rato de computador só com pensamento

Depois de muito tempo de espera, em que os avanços tecnológicos foram sendo mostrados, a Neuralink conseguiu um feito único. Teve autorização para os primeiros testes com humanos, abrindo caminho para que tudo o que foi criando ao longo dos anos fosse materializado em provas reais.

Com o implante realizado, o primeiro paciente esteve a recuperar normalmente e sem qualquer sobressalto. Era este o plano da empresa de Elon Musk, que conseguia assim mostrar que esta sua interface física estava segundo os padrões a que se propusera.

Um novo passo foi agora dado, segundo revelou empresário e investidor da Tesla, Sawyer Merritt. A informação que partilhou no Twitter dão conta do anúncio feito por Elon Musk e que relatava que primeiro paciente humano da Neuralink consegue mexer rato de computador apenas com pensamento.

NEWS: Elon Musk announced tonight that the first human implanted with @Neuralink’s brain chip has made a full recovery.



The patient is able to control a mouse using only their thoughts. Incredible achievement!pic.twitter.com/ImrSkxT0h7 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) February 20, 2024

Neuralink segue com testes com primeiro paciente humano

As declarações de Elon Musk à Reuters mostra que a recuperação foi feita totalmente e que este paciente está pronto a iniciar os testes. O processo decorreu de tal forma bem que apenas 3 semanas depois da aplicação do chip da Neuralink este paciente já interage com o sistema.

O chip N1 da Neuralink é implantado no crânio do paciente e ligado ao cérebro via pequenos fios mais finos que um cabelo humano. Os fios contêm 1.024 elétrodos capazes de captar simultaneamente sinais e estimular milhões de neurónios. Os sinais são transmitidos sem requer uma ligação física para processamento e interpretação.

Embora a Neuralink ofereça esperança a muitos pacientes, Elon Musk tem ambições muito maiores, como sempre. O seu objetivo final é colocar a humanidade no mesmo nível da inteligência artificial.