Não há dúvida que hoje a tecnologia de reciclagem da água, purificação e eliminação de agentes patogénicos, está mais avançada que nunca. Se os astronautas podem beber água reciclada da urina, que tal beber uma cerveja fabricada com água do banho reciclada? Vai uma Epic OneWater Brew fresquinha?

Em todo o mundo, quase 15% da água potável é utilizada para lavar roupa e descarregar as sanitas dos edifícios, sem reciclagem posterior. Mas e se disséssemos que a água pode ser purificada e reutilizada de várias formas? Hoje, apresentamos-lhe a Epic OneWater Brew, uma cerveja inovadora e revolucionária que procura mudar a nossa perspetiva sobre a água reciclada.

Vamos falar sobre água reciclada

É possível tratar e remover os poluentes das águas residuais, gerando um produto que pode ser reutilizado para uma variedade de fins: lavagem, agricultura, casas de banho, na construção, etc. A água pode mesmo ser purificada a um nível que satisfaça ou exceda as normas de qualidade da água potável. Esta água reciclada é segura para beber e muitas vezes mais limpa do que muitas das fontes de água que estamos habituados a utilizar. Apesar disso, a ideia de beber águas residuais altamente tratadas é relutante.

Para desafiar estas perceções, a Epic Cleantec, uma empresa start-up sediada em São Francisco, em colaboração com a Devil's Canyon Brewing Co. criou a Epic OneWater Brew. Trata-se de uma cerveja de estilo Kölsch fabricada com água reciclada dos duches, lavatórios e máquinas de lavar roupa do Fifteen Fifty, um edifício residencial de 40 andares.

Tecnologia de ponta na reciclagem de água

A Epic Cleantec é uma empresa de tecnologia especializada na reciclagem de água, fornecendo sistemas de tratamento e reciclagem de águas residuais que tornam desnecessário enviar as águas residuais para um sistema de esgotos para tratamento remoto.

O Fifteen Fifty é um edifício residencial de luxo de 40 andares em São Francisco, equipado com um sistema de reutilização de águas cinzentas concebido para reciclar 28 000 litros por dia ou 10,4 milhões de litros por ano. Esta água, recolhida principalmente da lavandaria e dos chuveiros, é tratada de acordo com normas excecionais e reutilizada para a descarga de sanitas no mesmo edifício.

A água reciclada é armazenada num tanque de pré-filtragem e equalização, que equilibra o caudal, reduzindo a dimensão do sistema a jusante. Em seguida, é submetida a um tratamento biológico para eliminar a carência biológica de oxigénio (CBO) e é rigorosamente filtrada através de uma membrana com um diâmetro nominal de poro de 0,04 mícrones.

Esta água é desinfetada por várias fases de luz ultravioleta e cloro, garantindo a sua segurança para reutilização em aplicações não potáveis.

Cerveja do futuro, com um olho no passado

De acordo com a empresa, o sistema é capaz de reciclar até 95% das águas residuais, incluindo as águas negras das sanitas ou as águas cinzentas dos lavatórios, máquinas de lavar roupa, banheiras e chuveiros.

Em setembro de 2022, a Epic Cleantec enviou mais de 7500 litros de água reciclada para a Devil's Canyon Brewing onde começou a sua transformação de duas semanas em cerveja. No final do mês seguinte, o processo de fabrico da cerveja estava concluído. Esta cerveja revolucionária foi enlatada e rotulada comercialmente com a silhueta do edifício Fifteen Fifty.

A Epic OneWater Brew é segura para beber. No entanto, apesar da sua proposta única, a cerveja não está disponível para compra, uma vez que a regulamentação atual proíbe a utilização de água reciclada em bebidas comerciais.

Trata-se, sem dúvida, de um marco que nos leva a refletir sobre os nossos preconceitos e o potencial da água reciclada, abrindo simultaneamente um caminho para um futuro mais sustentável.