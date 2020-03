NASA recicla urina para fornecer água aos astronautas e poupar na viagem

A reciclagem de urina não é um processo novo. É usado em vários cenários e no campo espacial é igualmente um método antigo. Contudo, a agência espacial norte-americana terá agora criado uma nova forma de minimizar os custos de transporte de água ao espaço utilizando um método que “recicla” a água ingerida pelos astronautas.

A NASA está a preparar uma melhoria do suporte à vida com sistemas confiáveis ​​para ajudar ao homem explorar os novos desafios da Lua e Marte.

NASA transforma urina em água potável para consumo dos astronautas

Na base de vários novos e otimizados sistemas está a necessidade de minimizar os custos de transporte de água ao espaço. Como tal, a agência espacial norte-americana utiliza um método que “recicla” a água que os astronautas bebem.

Com a Missão Artemis no horizonte, a NASA faz as contas à logística das missões espaciais tripuladas. Levar ao espaço máquinas, humanos e outro equipamento é caríssimo e a esta conta há que somar os custos do ar que respiram, a comida que comem e a bebida que bebem. Nesse sentido, a NASA tem já tecnologia moderna para reciclar pelo menos a água, recorrendo a um método que usa a própria urina humana e não só!

Novo sistema será importante para as missões à Lua e a Marte

O sistema de recuperação de água da estação espacial internacional fornece água limpa recuperada de águas residuais. Conforme é referido, esta recolha contempla água da urina dos membros da tripulação, condensação da humidade da cabine e água do sistema de hidratação dentro dos fatos espaciais dos astronautas.

Uma coisa importante que aprendemos nos últimos 12 anos da operação orbital do hardware é que o hardware é vulnerável no seu ambiente de vapor. Usamos as lições aprendidas e atualizamos o nosso conjunto de destilação de urina para criar um sistema mais confiável, equipado para viajar para a Lua, Marte e além.

Referiu Jennifer Pruitt, responsável pelo projeto de montagem do processador de urina do Sistema de Controle Ambiental e Sistema de Suporte à Vida (ECLSS).

Posteriormente, o conjunto de destilação de urina reprojetado – que ferve a urina dos astronautas para iniciar a purificação – será instalado no conjunto de processador de urina da estação espacial e testado para garantir que o hardware funcione conforme o planeado.

A qualidade da água é garantida

A água recuperada atende a rigorosos padrões de pureza antes de poder ser usada para apoiar atividades de tripulação, caminhada no espaço ou carga útil. Assim, a água produzida pelo processador de urina é combinada com todas as outras águas residuais e entregue ao processador de água para tratamento.

O processador de água envia a água através de uma série de materiais de filtragem e reações químicas para purificação. A pureza da água é verificada por sensores elétricos nos sistemas e a água “imprópria” é reprocessada até que atenda aos padrões de pureza. A água limpa é enviada para um tanque de armazenamento – pronto para uso da tripulação.

Conforme informação detalhada pela NASA, este renovado hardware já está desde segunda-feira ao serviço na Estação Espacial Internacional. Foi colocado na nave de reabastecimento de carga Dragon 1 da empresa SpaceX.