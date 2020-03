Ainda só tem TDT? TV “paga” cresce 3,7% em Portugal…

Portugal tem disponível um serviço de “TV gratuita”, a TDT (em sinal aberto)! Por outro lado, as operadoras disponibilizam também pacotes com serviço de TV pago. De acordo com dados da ANACOM, a subscrição dos serviços pagos tem crescido em Portugal.

De acordo com o último relatório da ANACOM, o número total de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição (TVS) atingiu 4,1 milhões no final de 2019.

Está a crescer o número de clientes com TV “paga” em Portugal. Segundo dados da ANACOM, em 2019 houve um crescimento de 3,7% face ao ano anterior, que corresponde a 147 mil novos assinantes. Atualmente existem mais de 4,1 milhões de clientes.

De acordo com o cenário de 2019, o crescimento do serviço de televisão paga deveu-se exclusivamente às ofertas suportadas em fibra ótica, que registaram mais 285 mil assinantes em relação ao ano anterior, o que se traduz num aumento de 17,5%.

As restantes tecnologias tiveram um comportamento negativo em 2019, baixando 20,2% no caso do ADSL (menos 93 mil assinantes), 6,9% no recurso a satélite – DTH (menos 34 mil assinantes) e 0,7% na distribuição de TV por cabo (menos 10 mil assinantes).

NOS lidera na TV “paga”

Segundo relatório da ANACOM, a NOS lidera na TV “paga”. Em termos de mercado, o Grupo NOS era o prestador com a quota de assinantes de TVS mais elevada (40,1%), seguindo-se a MEO (39,6%), a Vodafone (16,3%) e a NOWO (3,9%).

A Vodafone e a MEO foram os prestadores que, em termos líquidos, mais assinantes captaram face a 2018, tendo as suas quotas aumentado 1,1 e 0,4 pontos percentuais, respetivamente. Ao invés, as quotas do Grupo NOS (menos 1,1 pontos percentuais) e da NOWO (menos 0,4 pontos percentuais) diminuíram em 2019.

Toda a informação pode ser consultada no documento partilhado pela própria ANACOM. De relembrar que em Portugal está a decorrer a alteração de alguns emissores da TDT. Esteja atento às informações.

