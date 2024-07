Nova imagem espantosa mostra uma enorme “cicatriz” no solo de Marte

A imagem é de facto incrível, no terreno deve ser impressionante como a natureza pode tracejar um planeta duma extensão considerável. Esta cicatriz em Marte está mesmo por baixo do maior vulcão do sistema solar.

A profunda cicatriz de Marte

Uma nova imagem obtida por um satélite em órbita de Marte revelou um impressionante desfiladeiro com um pormenor sem precedentes.

Conhecida como Fossa de Aganippe, a ravina nua e crua, semelhante a uma cicatriz, foi detetada pela primeira vez pelos astrónomos há quase um século, mas pode agora ser vista de perto pela primeira vez.

Medindo cerca de 600 quilómetros de ponta a ponta, a Fossa de Aganippe é um exemplo colossal de um graben, que é o nome dado a sulcos semelhantes a valas com paredes íngremes de ambos os lados.

Para termos um termo de comparação, o Grand Canyon, nos EUA, tem 446 quilómetros de comprimento, embora o canyon mais extenso do nosso planeta - que se encontra sob o manto de gelo da Gronelândia - supere a fenda marciana, com um comprimento de cerca de 750 quilómetros.

A nova imagem foi captada pela Mars Express da Agência Espacial Europeia (ESA), que tem estado a orbitar o Planeta Vermelho desde 2003. Mostra o desfiladeiro curvo e quebrado que serpenteia pela região de Tharsis, onde se encontram alguns dos maiores e mais emblemáticos vulcões de Marte.

O mais próximo da Fossa de Aganippe é o Asia Mons, que tem uma altura de cerca de nove quilómetros.

Mais a norte, encontra-se a imponente figura do Olympus Mons, o vulcão mais alto do sistema solar, com uma altitude de cerca de 25 quilómetros.

De acordo com a ESA, não se sabe ao certo como se formou a Fossa de Aganippe, embora possa ter sido criada quando o magma que se encontrava por baixo de Asia Mons forçou o seu caminho para cima, fazendo com que a superfície marciana se esticasse e rachasse há milhões de anos.

No entanto, por muito impressionante que o desfiladeiro pareça nestas imagens, não é nem de perto, nem de longe tão impressionante como a ravina mais longa de Marte, os Valles Marineris.

Estendendo-se por uns incríveis 4.000 quilómetros ao longo do equador do planeta, este marco imponente é o maior desfiladeiro de todo o sistema solar.