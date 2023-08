A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) já terminou e Portugal não poderia estar mais orgulhoso. Tudo correu muito bem e o nosso país mostrou, mais uma vez, que é exemplar na organização, na segurança e no acolhimento. Agora o momento é de balanço. De acordo com informações recentes, foram realizadas 6,5 milhões de chamadas de emergência durante a JMJ.

A JMJ não foi só um evento de desafios religiosos. Ao nível da tecnologia e telecomunicações, tendo em conta o número de pessoas presentes, foram várias e exigentes as necessidades de manter o serviço disponível e com qualidade. Mas Portugal superou tudo!

A rede SIRESP é a rede de comunicações exclusiva do Estado Português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança, que responde às necessidades dos mais de 40.000 utilizadores e suporta anualmente um número superior a 35 milhões de chamadas o que permite incrementar os níveis de confiança, segurança e de bem-estar das populações.

Segundo os dados hoje revelados, a rede de comunicações SIRESP registou, no período da JMJ, 6,41 milhões de chamadas. Tal registo significa um recorde de chamadas para um período tão pequeno de tempo.

Tivemos entre o dia 1 e 6 de agosto, seis milhões e 410 chamadas promovidas por mais de 180 entidades e os atrasos máximos nas chamadas no quadro dos principais eventos da Jornada Mundial da Juventude foi de 8 segundos em relação às chamadas que mais tempo demoraram a entrar no sistema. E mesmo os que tiveram que ver com a pressão dos incêndios durante a própria Jornada tivemos chamadas que demoraram 39 segundos a entrar no sistema