WhatsApp vai introduzir chats de voz para grupos. Veja como funciona

A Meta não para de equipar um dos seus mais preponderantes serviços de conversa, o WhatsApp. Hoje com mais de 2 mil milhões de utilizadores, é uma ferramenta para empresas, particulares, serviços do Governo e até para forças policiais. Como tal, na perseguição às melhorias dos seus vários setores, o serviço vai introduzir chats de voz para grupos.

Esta é uma novidade dentro das portas do WhatsApp, visto que já se encontra em funcionamento noutras redes sociais. Este novo recurso permite conversas em salas de áudio. Algo semelhante aos canais de voz do Discord e as salas “Spaces” do Twitter (agora X).

Segundo o site WaBetaInfo, canal que mostra de antemão as novidades desta rede da Meta, os “chats de voz” trazem como principal vantagem, face às chamadas convencionais, o iniciar a conversa sem tocar o telefone de todos os participantes do grupo.

Como utilizar os chats de voz para grupos?

A ideia subjacente por trás desta funcionalidade é um utilizador de determinado grupo poder fazer uma chamada de voz diretamente para outro, individualmente.

Nas imagens captadas por um utilizador Beta, é possível ver um novo ícone em forma de onda de voz. Ao clicar em “Ligar”, aparecerá uma interface de áudio da chamada acima do nome do grupo e da conversa. Esta área conta com um microfone, que o utilizador usa para desativar o seu áudio, e um “X” para sair do chat de áudio.

Segundo o que se pode retirar das informações partilhadas, assim que um integrante do grupo iniciar uma conversa de voz, os demais receberão uma notificação semelhante a de uma mensagem de texto, informando a quantidade de pessoas na conversa e a opção para entrar.

Um novo ícone de forma de onda de voz pode ser visível numa conversa em grupo, caso o recurso esteja ativado para a conta e seja compatível com o grupo. Tocar neste ícone iniciará automaticamente a conversa por voz e aparecerá uma interface dedicada. Qualquer pessoa no chat em grupo pode entrar no chat de voz a qualquer momento e começar a falar. Se a conversa por voz permanecer vazia, terminará automaticamente após 60 minutos se ninguém entrar. No entanto, qualquer pessoa ainda pode iniciar outra conversa por voz a qualquer momento.

Tal como outros recursos do WhatsApp, as conversas de voz contarão com criptografia de ponta a ponta, garantindo a privacidade das comunicações de áudio.

Esta novidade está ainda disponível para um pequeno número de beta testers na versão 2.23.16.19 do WhatsApp Beta de Android. Contudo, como é tradição, a funcionalidade será libertada aos poucos para todos os utilizadores e sistema operativos nos próximos dias.