Xbox sobre a sua próxima consola: “será o maior salto tecnológico de sempre”

A Microsoft tem planos ambiciosos para a próxima geração da Xbox, e isso foi recentemente confirmado por Sarah Bond, presidente da divisão responsável pela plataforma. Em emails internos obtidos pelo Windows Central, a executiva reafirmou que a próxima versão do seu hardware vai dar que falar.

Mais especificamente, Bond disse que a empresa está a trabalhar a toda a velocidade na nova Xbox e que esta representa "o maior salto tecnológico já visto" numa geração. Embora não sejam mencionados mais pormenores, não deixa de ser um comentário esperançoso para os fãs.

Estamos a avançar a toda a velocidade no nosso hardware de próxima geração, concentrados em proporcionar o maior salto tecnológico alguma vez visto numa geração.

Afirmou.

A grande questão aqui é saber se Sarah Bond, ao dizer "hardware da próxima geração", está a referir-se ao sucessor dos modelos atuais, que só veremos daqui a alguns anos, ou à nova Xbox X|S Series, que veremos este ano.

Seja como for, a Microsoft quer provar que a consola continua a ser uma componente crucial do negócio da Xbox. Especialmente depois das críticas por ter levado alguns dos seus exclusivos para a PS5 e a Nintendo Switch, e por ter dado uma prioridade cada vez maior ao Game Pass e ao Xbox Cloud Gaming.

O que é que se sabe sobre a nova Xbox?

Os planos para o lançamento de uma nova Xbox foi divulgado durante o processo judicial entre a Microsoft e a Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC) sobre a compra da Activision Blizzard.

Esta informação era confidencial e não era suposto ser exposta ao público, mas a empresa sediada em Redmond cometeu um erro e carregou as versões não censuradas dos documentos para um servidor público no Tribunal do Distrito Norte da Califórnia.

Isto expôs todos os planos da empresa para a sua plataforma de jogos. Assim, por exemplo, ficámos a saber que o plano da Microsoft era lançar a sua consola de nova geração em 2028, embora rumores posteriores indicassem que poderia ser antecipado para 2026. Depois, houve a revelação de uma atualização "a meio da geração" para a série Xbox X|S a anunciar este ano.

A nova Xbox S Series, conhecida internamente como Ellewood, seria anunciada juntamente com uma Xbox X Series renovada no início de julho, coincidindo com o início do ano fiscal de 2025. Ambas as consolas estariam disponíveis no mercado alguns meses mais tarde.

É de salientar que estes dois modelos atualizados incluirão também um novo comando: o Sebile. Além disso, em fevereiro, falou-se novamente de uma nova Xbox ultra-poderosa, que seria nada mais nada menos do que a renovação da série X que acabámos de mencionar. Com esta atualização, a Microsoft procuraria não ficar para trás, sabendo que a Sony está a trabalhar numa PS5 Pro, que também está a caminho.

