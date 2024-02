Microsoft pode lançar uma Xbox Series X digital em cor branca já em junho de 2024

No que respeita às novidades do mundo tecnológico, estamos constantemente a receber notícias de acontecimentos realmente confirmados, mas também rumores que nos mostram, com mais ou menos confiabilidade, o que poderemos esperar das marcas. Assim, os leaks mais recentes revelam que a Microsoft poderá lançar uma nova consola Xbox Series X totalmente digital e de cor branca já a partir do mês de junho deste ano.

Xbox Series X digital branca ainda este ano?

As últimas notícias que temos abordado sobre o segmento de jogos da Microsoft não têm sido muito animadoras. Depois de a empresa ter despedido 1.900 pessoas do segmento da Xbox e da Activision Blizzard, Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming, afirmou recentemente que a indústria de jogos está a atravessar uma fase de problemas de crescimento.

Mas agora um leak relevado pelo utilizador eXtas1s mostra que a Microsoft se está a preparar para lançar uma nova versão da consola Xbox Series X, mas totalmente digital e de cor branca. Para além disso, os dados indicam que o novo equipamento gaming poderá ser lançado já neste verão, entre os meses de junho ou julho de 2024. Este leak alega que as informações foram recolhidas de documentos oficiais da empresa de Redmond apresentados durante o processo judicial com a FTC no ano passado, devido à compra da Activision Blizzard.

O leaker afirma mesmo ter visto "imagens confidenciais" da nova consola e que, além de ser digital e de cor branca, tudo indica que os restantes aspetos do equipamento serão os mesmos do modelo original. Já no ano passado um leak do género adiantava que a Microsoft iria lançar uma Xbox Series X digital com o nome de código Brooklin.

Com estas informações, resta-nos aguardar pela revelação de mais detalhes até que os meses de verão nos confirmem, ou não, se realmente teremos uma nova versão da consola topo de gama da Xbox.