Mochila de Ginásio: Army G.I. Duffle Backpack 40L

As aulas estão a começar e até as idas ao ginásio voltam a ganhar nova intensidade. Finais de agosto e início de setembro são sinónimo de renovar a mochila da escola, o saco de desporto, as sapatilhas, etc. Já conhece a fantástica mochila de Ginásio Army G.I. Duffle Backpack de 40L? Aproveitem o desconto PPLWARE.

Mochila de ginásio G.I é 100% Poliéster... Aproveitem o desconto

Todos os anos, por esta altura, o que não faltam por aí são ofertas de mochilas e sacos para escola/ginásio. O difícil é por vezes escolher e nesse sentido nós damos uma ajuda. A mochila de Ginásio Army G.I. Duffle Backpack de 40L é simplesmente fantástica e produzida em excelente material (100% Poliéster).

A mochila de ginásio G.I. é espaçosa o suficiente para ser utilizada como um saco de ginásio, ou para levar as suas coisas quando dorme fora de casa ou vai em viagem.

No que diz respeito ao uso, este saco tem dois pontos de acesso: uma abertura tipo tampa na parte de cima e uma abertura vertical na parte intermédia. As alças de ombro são ajustáveis e tem uma bolsa de acesso fácil no exterior.

Ao nível de dimensões tem 32 cm de altura, 55cm de largura, 34 cm de profundidade e como já referimos, 40 L de volume.

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta escova com um desconto de 10%. Para isso, deverá introduzir o cupão PPLWARE. Aceda aqui.