Bilionários de Silicon Valley querem criar a sua própria cidade

Os bilionários de Silicon Valley estão fartos dos problemas da metrópole e, por isso, uniram-se para criar uma cidade própria.

As cidades são caóticas, pelo trânsito, a sobrelotação, pela gentrificação. Então, aqueles que têm dinheiro "para dar e vender" sonham com um espaço onde esses problemas não chegam - desde Walt Disney, Bill Gates e até Elon Musk.

Perante esse desejo, um grupo de investidores, incluindo empresários de Silicon Valley, deu um passo em frente e, desde 2018, tem vindo a comprar terrenos, a norte de São Francisco, para construir a sua própria cidade.

Embora tenham começado em 2018, o sonho é mais antigo. Em 2017, uma empresa começou a comprar terrenos no condado de Solano, situado a norte de Silicon Valley, entre São Francisco e Sacramento. Num investimento de cerca de 800 milhões de dólares, a empresa adquiriu uma área total de 21,05 km².

A compra nada tinha de anormal, mas despertou suspeitas ao FBI (Federal Bureau of Investigation), pois os terrenos faziam fronteira com a Base Aérea de Travis.

A investigação descobriu que todos os terrenos tinham sido comprados pela Flannery Associates, uma empresa dirigida por Jan Sramek, um antigo gestor da Goldman Sachs, e eram propriedade de nomes famosos de Silicon Valley: Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn; Patrick e John Collison, fundadores da empresa de pagamentos Stripe; e Laurene Powell Jobs, fundadora do Emerson Collective e viúva de Steve Jobs.

Ou seja, uma boa parte de Silicon Valley tinha investido no terreno.

Bilionários de Silicon Valley sonham com uma cidade melhor

De facto, apesar de assegurar ótimas condições empresariais e promover um ambiente dinâmico, Silicon Valley não tem a mesma fama, em termos habitacionais. Por exemplo, o facto de a construção de habitações ser severamente limitada resulta em preços absurdos.

Cansados dos obstáculos políticos que impedem o estabelecimento de zonas de habitação a preços acessíveis, os bilionários de Silicon Valley juntaram-se e, com a Flannery Associates, procuram construir a sua própria cidade, 95 km a nordeste de Silicon Valley.

O representante do grupo de investimento, Bryan Brokaw, disse ao The New York Times que o grupo era constituído por "californianos que acreditam que os melhores dias da Califórnia e do condado de Solano estão para vir".

Além dos terrenos e das casas, o planeamento urbano afetará os transportes, os recursos naturais e até o clima, de uma zona que não é, atualmente, a mais propícia a receber pessoas.

Estamos orgulhosos de sermos parceiros num projeto que visa proporcionar acesso a empregos bem remunerados, habitação a preços acessíveis, energia limpa, infraestruturas sustentáveis, espaços abertos e um ambiente saudável para os residentes do Condado de Solano. Estamos entusiasmados por começar a trabalhar com os residentes e os responsáveis eleitos, bem como com a Base Aérea de Travis, para que isso aconteça.

Garantiu o representante dos investidores.