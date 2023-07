Os bilionários estão a isolar-se do resto do mundo numa ilha exclusiva, o Billionaire Bunker

Os bilionários valorizam a privacidade e nada melhor do que estarem separados da população, isolados numa ilha exclusiva. Conheça o Billionaire Bunker.

Comummente, à medida que o dinheiro entra, alimenta-se uma fama que poderá não ser bem recebida pelos então bilionários. Por valorizarem a privacidade, bem como a exclusividade e a excentricidade, há uma ilha que lhes dá casa e tudo isso.

A Indian Creek Island tem 1,2 quilómetros quadrados de terreno e 86 habitantes, detendo vários recordes em matéria de preço por metro quadrado e de medidas de segurança. De tal forma, que atrai as carteiras mais abastadas e dá-se pelo nome de Billionaire Bunker.

Situada na Baía de Biscayne, a 12 km do centro financeiro de Miami, o Billionaire Bunker não é uma ilha natural, mas antes o resultado de uma operação de dragagem na Baía de Biscayne, no início do século XX, como parte de um projeto de construção de uma ilha maior.

Uma vez que o projeto inicial não foi concluído, os proprietários decidiram convertê-la num empreendimento residencial de luxo. Ao centro, um enorme campo de golfe desenhado por William Flynn; à beira-mar, rodeando o campo, estão as luxuosas mansões. Por lá têm casa, por exemplo, Adriana Lima, Beyoncé, Ivanka Trump, o multimilionário Carl Icahn, o magnata Norman Braman e o espanhol Julio Iglesias.

Os habitantes do Billionaire Bunker veem-no como um refúgio, longe do resto da população, desfrutando de um clima privilegiado e de uma vizinhança tranquila. Ali, valoriza-se a segurança, sendo recusada a entrada de qualquer pessoa não residente ou não autorizada pelos habitantes.

O Billionaire Bunker tem apenas uma ponte de acesso que o liga por terra à cidade de Surfside. Para aceder à ilha, os visitantes têm de passar pelo controlo de segurança da polícia local, situado numa das extremidades da ponte. A força de segurança é composta por 13 polícias que patrulham a área 24 horas por dia, bem como uma patrulha marítima que afasta os paparazzi e os curiosos que tentam aproximar-se da ilha pelo mar.

O preço médio de cada um dos 41 lotes ronda os 40 milhões de dólares.