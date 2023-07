8 razões para não comprar um Tesla

A Tesla, fabricante de veículos elétricos mais popular do mundo, fez grandes avanços no que diz respeito à qualidade geral dos seus produtos ao longo da última década. Contudo, os seus carros estão longe de ser perfeitos. Deixamos 8 razões pelas quais não deve comprar um Tesla.

A Tesla fabrica excelentes veículos elétricos. No entanto, ainda existem razões para não comprar os seus automóveis. Coisas como a qualidade e os acabamentos questionáveis, juntamente com a falta de centros de assistência perto de si, podem ser um obstáculo quando se pensa em comprar um Tesla.

1. Opções de pintura limitadas pela Tesla

As opções de cores da Tesla são muito limitadas e surpreendentemente conservadoras para uma empresa na vanguarda da tecnologia automóvel. Se quiser o modelo topo de gama da Tesla, o Model S, terá cinco opções de cor (Pearl White Multi-Coat, Solid Black, Midnight Silver Metallic, Deep Blue Metallic e Ultra Red). A cor branca é a única que pode ser obtida gratuitamente. As outras são uma opção que pode ir de 1850€ até 3200€.

Se pretender mais opções de cores, pode optar por um concorrente como o Mercedes-Benz AMG EQE, que oferece 11 opções de cores, a maioria das quais gratuitas.

2. Problemas na qualidade de construção

A Tesla é famosa pela sua má qualidade de construção e pelo seu fraco controlo de qualidade. Os problemas de controlo de qualidade foram bem documentados por proprietários fiéis da Tesla em muitos fóruns. A empresa tem-se debatido com problemas de qualidade de montagem, incluindo portas que não fecham corretamente de fábrica, bem como peças de acabamento desalinhadas.

Existem também muitos problemas em que uma peça, como um farol, é corretamente instalada de um lado mas não do outro. Os problemas de qualidade da pintura também são comuns, tais como painéis com acabamento incorreto que apresentam imperfeições visíveis ou tinta que se descasca facilmente.

Estes problemas não se limitam apenas aos veículos mais económicos da Tesla, com queixas também dirigidas ao Model S. O seu volante yoke foi criticado por ser difícil de utilizar e pela sua pele vegan de fraca qualidade que sofreu um desgaste acelerado.

3. Existem opções de VE mais acessíveis que a Tesla

Em comparação com os concorrentes de veículos elétricos de alta gama, a Tesla continua a oferecer uma excelente combinação de autonomia e desempenho pelo seu dinheiro. No entanto, o Tesla mais barato que pode comprar (o Model 3 de tração traseira) continua a custar cerca de 40.000€.

Se quer realmente um veículo elétrico, mas não quer gastar muito dinheiro, existem excelentes opções de veículos elétricos a preços acessíveis a considerar em vez de um Tesla. O Bolt EV de aproximadamente 24.000€ da Chevrolet é também uma ótima opção e o seu preço atrairá definitivamente um leque mais alargado de clientes.

4. Número insuficiente de centros de assistência

A Tesla tem feito progressos na expansão da sua rede de centros de assistência, mas ainda há países onde estes são escassos, o que é inaceitável e leva a longos tempos de espera para os clientes.

O simples facto de se deslocar a um centro de assistência da Tesla pode obrigá-lo a tirar um dia de folga do trabalho se este estiver a algumas horas de distância da sua casa, o que é um grande incómodo. Se pretende um veículo elétrico mas está preocupado com a falta de centros de assistência da Tesla, pode optar por um veículo elétrico de um fabricante tradicional.

Quanto maior for o número de locais de assistência disponíveis, melhor, especialmente porque o seu veículo pode ser reparado perto de casa se alguma vez precisar. Isto é algo em que a Tesla terá de continuar a trabalhar e é uma das desvantagens evidentes de não ter uma rede de concessionários certificados, o que nos leva ao próximo ponto.

5. Não existe uma rede de concessionários tradicional

A Tesla não trabalha com uma rede de concessionários tradicional, e isto é sobretudo positivo. Comprar um veículo num concessionário tende a ser uma das piores experiências, especialmente ter de lidar com representantes de vendas que olham para si, inevitavelmente, como se houvesse um enorme lucro a ser obtido. O facto de não recorrer a concessionários significa que a Tesla transfere as poupanças para o consumidor, mas também significa que tem de comprar o seu Tesla online, o que pode não ser o ideal para as pessoas que não têm conhecimentos tecnológicos.

A Tesla entrega o seu veículo assim que o financiar e efetuar a encomenda, mas garantir um test drive pode ser difícil ou impossível, dependendo do local onde vive. Se não houver um showroom da Tesla perto de si, poderá ter de arriscar e encomendar o seu novo Tesla sem nunca o ter experimentado.

Os concessionários podem ser vistos como antiquados por alguns, mas oferecem certas vantagens na compra de um veículo novo e alguns podem achar essa experiência mais fácil do que encomendar um automóvel online. Se não estiver preparado para o paradigma de compra de automóveis totalmente online da Tesla, talvez seja melhor procurar outra marca.

6. Travões de qualidade inferior nos modelos Plaid da Tesla

O Tesla Model S Plaid é um dos veículos elétricos mais rápidos que pode comprar e supera a maioria dos outros veículos elétricos de alto desempenho. O único problema é a combinação de aceleração extrema e massa considerável do Model S Plaid, que requer travões à altura para o parar.

Muitos jornalistas automóveis criticaram os travões dos modelos Plaid standard (Model S e X) porque não estavam à altura de parar repetidamente o pesado EV com mais de 1.000 cavalos de potência. Para a utilização diária, os travões de ferro fundido do Plaid eram bons, mas durante as sessões de pista intensas, ficavam extremamente quentes com as paragens repetidas e os condutores relataram problemas alarmantes com o desvanecimento dos travões.

Felizmente, a Tesla oferece agora um pacote de pista que desbloqueia uma nova velocidade máxima e inclui também travões de cerâmica de carbono. Esta é uma excelente notícia para os proprietários, mas os travões são uma opção extremamente dispendiosa e a Tesla deveria incluir travões decentes em todos os modelos Plaid.

7. Preocupações com a privacidade das câmaras de vigilância dos veículos

Os veículos da Tesla estão equipados com muitas câmaras que o veículo utiliza para a condução autónoma, bem como para registar incidentes relacionados com o veículo. O problema é que estas câmaras também podem ser utilizadas para invadir a sua privacidade, caso seja proprietário de um Tesla.

Ex-funcionários da Tesla entrevistados pela Reuters confirmaram que os funcionários da Tesla trocaram vídeos capturados por carros de clientes. Este é provavelmente o pior pesadelo de um proprietário de um Tesla, especialmente tendo em conta que a maioria das pessoas estaciona os seus veículos dentro de casa. Uma violação de privacidade como esta por parte de uma empresa a quem confiamos a nossa privacidade é razão suficiente para considerarmos a possibilidade de escolher outra marca.

8. Os VE de fabricantes antigos são tão bons como os da Tesla

A Tesla costumava ter a vantagem em termos de produção de veículos totalmente elétricos porque não tinha muita concorrência dos fabricantes de automóveis tradicionais. Mas agora os antigos fabricantes de automóveis estão a recuperar o atraso e a oferecer excelentes veículos elétricos que podem competir com tudo o que a Tesla produz.

Pode dizer-se que os fabricantes de automóveis tradicionais, como a Ford e a General Motors, produzem veículos elétricos que são tão bons como tudo o que a Tesla tem para oferecer, ou talvez melhores. Se considerarmos as melhorias no controlo de qualidade geral que podem oferecer em relação à Tesla, para não mencionar a disponibilidade generalizada de centros de assistência, algumas pessoas podem preferir um VE de um fabricante de automóveis tradicional.

